Глава Xbox Фил Спенсер рассказал об эксклюзивах на Xbox Series X, совместимости игр и аксессуаров, и отношении к клиентам
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Фил Спенсер — глава игрового подразделения Microsoft в своём блоге разместил довольно длинный пост, в котором описал свое видение будущего Xbox.
Исходя из реалий сегодняшнего дня, свой пост он начал с мысли о недопущении ненависти в обществе. Он подчеркнул, что система Xbox была создана для пользователей из всех слоев общества, во всём мире.
Не забыл он ещё раз отметить ключевые достоинства новой приставки Xbox Series X: поддержку высокой частоты кадров, трассировку лучей, уменьшение времени загрузки за счёт использования SSD нового поколения.
Но интерес вызывает лишь не обсуждаемая ранее информация. Так, со слов Спенсера, все игры, которые будут выпущены в течении как минимум "пары" последующих лет, будут доступны для игры как на приставках Xbox Series X, так и на текущих консолях. Таким образом, компания гарантирует полную обратную совместимость игр в течении как минимум двух лет. Соответственно, никаких эксклюзивов "только для Xbox Series X" на начальном этапе новой платформы не будет. Эта мера продиктована нежеланием компании заставлять потребителей принудительно переходить на приставки нового поколения, чтобы иметь возможность сыграть в новые "ожидаемые" игры. В пример он привел игру Halo Infinite, которая будет доступна также и на приставках предыдущего поколения.
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Также, Спенсер пообещал игрокам, что все их текущие аксессуары для Xbox (в том числе, контроллеры) будут прекрасно работать на приставке Series X и они не будут вынуждены покупать новые.
Очевидно, что компания Microsoft прилагает усилия к удержанию существующей клиентской базы и с началом продаж консолей нового поколения не придаст забвению предыдущие свои продукты.
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