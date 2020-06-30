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В 2019 году компания ASUS выпустила материнскую плату ASUS TUF B450M-PRO GAMING. Она имела поддержку процессоров Ryzen на сокете AM4 и базировалась на популярном чипсете B450. Отличительной особенностью платы, снискавшей особенное одобрение покупателей, был усиленный узел VRM, выдерживающий высокие нагрузки без перегрева и просадок напряжений. Плата могла обеспечить надлежащее функционирование как шестиядерных, так и восьмиядерных процессоров, даже в разгоне. Некоторые энтузиасты отмечали удовлетворительную работу на ней процессоров и с большим количеством ядер. Но и без недостатков, конечно же, не обошлось.

Теперь модельный ряд плат серии TUF Gaming на чипсете B450 пополнился новинкой - ASUS TUF Gaming B450M-Pro S. Очень хотелось бы назвать данную материнскую плату "работой над ошибками" и устранением слабых мест в плате TUF B450M-PRO GAMING, но со старой платой её роднит лишь чипсет. В остальном же это фактически полная копия материнской платы TUF GAMING B550M-PLUS, анонсированной недавно и базирующейся на чипсете B550.

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Новинка линейки поддерживает процессоры Zen/Zen+/Zen 2. А в будущем скорее всего и процессоры Zen3, наравне с предшественницей.

Плата выполнена в формате MicroATX. Она имеет 8+2-канальную систему питания процессора с применением сборок DrMOS. Поддержка PCI Express 4.0 логично отсутствует. От старой платы её отличает:

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- большее количество разъёмов USB на задней панели;

- кнопка BIOS FlashBack на задней панели;

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- 7.1-канальный аудио разъём с оптическим выходом;

- отсутствие пластикового кожуха над радиатором цепи питания;

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- доработанные алюминиевые радиаторы цепи питания;

- наличие радиатора на разъёме M.2;

- разъём USB 3.2 Gen 1, 19pin перенесен в правую часть платы и более не мешает установке видеокарт с массивной системой охлаждения;

- четыре разъёма подключения вентиляторов 4 pin, вместо трёх;

- плата получила вдвое больший, чем у старой модели 256 Mb Flash ROM;

- сетевой интерфейс теперь базируется на контроллёре Realtek RTL8125B 2.5Gb Ethernet.

В остальном отличия от старой версии менее значительны.







Стоимость платы ASUS TUF Gaming B450M-Pro S на данный момент не озвучена, но справедливо предположить, что она будет ниже, чем у платы TUF GAMING B550M-PLUS на чипсете B550. А учитывая, что более старую версию ASUS TUF B450M-PRO GAMING в магазинах нашей страны уже не так легко застать, то новинка может стать хорошим выбором для покупателей, ищущих компромисс между качественной материнской платой и разумной ценой.