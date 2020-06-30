Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Самая популярная бюджетная материнская плата на чипсете AMD B450 - ASUS TUF B450M-PRO GAMING получила новую версию

для раздела Блоги
3
Распродажа RTX 2070 дешевле 1070 Ti
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.


реклама

В 2019 году компания ASUS выпустила материнскую плату ASUS TUF B450M-PRO GAMING. Она имела поддержку процессоров Ryzen на сокете AM4 и базировалась на популярном чипсете B450. Отличительной особенностью платы, снискавшей особенное одобрение покупателей, был усиленный узел VRM, выдерживающий высокие нагрузки без перегрева и просадок напряжений. Плата могла обеспечить надлежащее функционирование как шестиядерных, так и восьмиядерных процессоров, даже в разгоне. Некоторые энтузиасты отмечали удовлетворительную работу на ней процессоров и с большим количеством ядер. Но и без недостатков, конечно же, не обошлось.

Теперь модельный ряд плат серии TUF Gaming на чипсете B450 пополнился новинкой - ASUS TUF Gaming B450M-Pro S. Очень хотелось бы назвать данную материнскую плату "работой над ошибками" и устранением слабых мест в плате TUF B450M-PRO GAMING, но со старой платой её роднит лишь чипсет. В остальном же это фактически полная копия материнской платы TUF GAMING B550M-PLUS, анонсированной недавно и базирующейся на чипсете B550.

анонсы и реклама
Самая дешевая 2070, цен ниже не было
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Новинка линейки поддерживает процессоры Zen/Zen+/Zen 2. А в будущем скорее всего и процессоры Zen3, наравне с предшественницей.

Плата выполнена в формате MicroATX. Она имеет 8+2-канальную систему питания процессора с применением сборок DrMOS. Поддержка PCI Express 4.0 логично отсутствует. От старой платы её отличает:

реклама

- большее количество разъёмов USB на задней панели;

- кнопка BIOS FlashBack на задней панели;

реклама

- 7.1-канальный аудио разъём с оптическим выходом;

- отсутствие пластикового кожуха над радиатором цепи питания;

реклама

- доработанные алюминиевые радиаторы цепи питания;

- наличие радиатора на разъёме M.2;

- разъём USB 3.2 Gen 1, 19pin перенесен в правую часть платы и более не мешает установке видеокарт с массивной системой охлаждения;

- четыре разъёма подключения вентиляторов 4 pin, вместо трёх;

- плата получила вдвое больший, чем у старой модели 256 Mb Flash ROM;

- сетевой интерфейс теперь базируется на контроллёре Realtek RTL8125B 2.5Gb Ethernet.

В остальном отличия от старой версии менее значительны.



Стоимость платы ASUS TUF Gaming B450M-Pro S на данный момент не озвучена, но справедливо предположить, что она будет ниже, чем у платы TUF GAMING B550M-PLUS на чипсете B550. А учитывая, что более старую версию ASUS TUF B450M-PRO GAMING в магазинах нашей страны уже не так легко застать, то новинка может стать хорошим выбором для покупателей, ищущих компромисс между качественной материнской платой и разумной ценой.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

amd asus ryzen материнская плата b450 am4 asus tuf gaming b450m-pro s
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
30
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2020
10
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z490 Taichi
41
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Flo
17
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
30
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
76
Новые ультрабуки ASUS ZenBook 13 и ZenBook 14
5
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июнь 2020
20
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
27

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 27
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 30
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 76
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 141
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 94

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стартовала рассылка стабильной официальной MIUI 12 на 42 смартфона Xiaomi
67
Популярные аппараты Huawei 2017 и 2018 годов начали получать новую прошивку EMUI 10 в Европе
26
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti не сможет обеспечить в игре Cyberpunk 2077 стабильные 60 fps в разрешении 4К
159
Разработана методика взлома приставок Sony, которая может быть эффективна не только для PlayStation 4, но и ещё не вышедшей PlayStation 5
21
Энтузиаст смоделировал карту для GTA 6 под огромный потенциал PlayStation 5
10
Выясняем целесообразность переплаты за старший чипсет для AMD Ryzen - эксперты Hardware Unboxed протестировали и сравнили VRM материнских плат на B450, B550 и X570 чипсетах
72
AMD готовит ещё более приизводительный графический чип чем Big Navi - новое решение может оказаться многоядерным GPU
39
Российская цена на флагманский Xiaomi Mi 9 обвалилась на 9 000 рублей – большая распродажа лучшего смартфона 2019 года
6
Из Cyberpunk 2077 начали вырезать контент — сообщил немецкий сайт GameStar
30
Реальная производительность PlayStation 5 может оказаться гораздо ниже, чем указывает Sony и значительно меньше, чем у Xbox Series X
31
5 смартфонов Huawei и Honor получили прошивку EMUI 10.1 и Magic UI 3.1 с новыми функциями
2
Найдена ещё одна важная деталь в Cyberpunk 2077, доказывающая, что в игру вложили годы усердной работы
14
Коробочные процессоры AMD Matisse Refresh уже поступили в магазины
18
Доля Intel и AMD Ryzen показаны на рынке DIY после запуска линейки Intel 10-го поколения Comet Lake
16
Настольные процессоры Ryzen 4000-й полностью готовы к массовому производству
32
Стало известно, чем Cyberpunk 2077 отличается от GTA 5
12
В Forza будут жёстко наказывать за использование флага Конфедерации
49
Процессор AMD Ryzen 3 3300X признан выбором оверклокеров в Европе
69
В нашей галактике расположились миллиарды планет с возможной разумной жизнью
39
Графика Cyberpunk 2077 сильно изменилась за последние 2 года
21

Популярные статьи

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Выясняем, сколько будет стоить ПК на Ryzen 5 3600 и GeForce GTX 1660 SUPER при цене доллара в 80, 100 и 120 рублей
55
Мои впечатления от использования большого SATA SSD, объемом 1 ТБ. Обзор преимуществ SATA SSD перед NVMe M.2
118
Умные часы Amazfit Bip S - удачное продолжение линейки
9
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2020
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
30

Сейчас обсуждают

kemiisto
01:32
Ну 650M SLI обходит (судя по тестам в Интернетах) UHD 630 в 2 и более раз, так что не удивительно, что графически несложные проекты вроде GTA V она осиляет. Вы попробуйте что-то посовременнее и посерь...
Тестирование GTX 650 c 2 ГБ GDDR5-памяти — начинаем всплытие
Елисей Творимиров
01:27
О, прювет. А в прошке докторМосы разве стоят? Я честно говоря не особо уже помню.
Самая популярная бюджетная материнская плата на чипсете AMD B450 - ASUS TUF B450M-PRO GAMING получила новую версию
Влад Гундерчук
01:26
Как вычислить долбоёба по заголовку
NVIDIA готовит бюджетную видеокарту GeForce GTX 1650 Ultra с флагманскими характеристиками
indieeugene
01:20
Самая популярная в России - Gigabyte. Самая популярная в мире - точно не эта.
Самая популярная бюджетная материнская плата на чипсете AMD B450 - ASUS TUF B450M-PRO GAMING получила новую версию
Kasyan
01:15
NBA 2K20, рейтинг ниже плинтуса, потому что туда впихнули лутбоксы!
Playstation открывает для подписчиков PS Plus бесплатный доступ к трем играм в июле
Blackengine
01:15
Как ты собрался на virtualbox играть в AAA игры? Помнится ещё лет 10 назад был проект по эмуляции xbox ещё того старого, интересно продвинулись они в чём-то, не слышал.
Разработана методика взлома приставок Sony, которая может быть эффективна не только для PlayStation 4, но и ещё не вышедшей PlayStation 5
E1nher1
01:15
Если питальник остался без изменений, то смысла в ней нет. Хотя той же м-про уже нет в продаже, решили "закрутить гайки" продать ту же самую плату, но дороже. Радиаторы бы хотя бы теплотрубкой соедини...
Самая популярная бюджетная материнская плата на чипсете AMD B450 - ASUS TUF B450M-PRO GAMING получила новую версию
Ry Zen
01:15
Бросил говна.и победил.
NVIDIA готовит бюджетную видеокарту GeForce GTX 1650 Ultra с флагманскими характеристиками
Kasyan
01:13
Вот Zen 3 выйдет и будет тебе бомба.
Образец процессора AMD Renoir позволил поднять частоту шины памяти до 2166 МГц
Kasyan
01:11
11 голосов рейтинг 1.0! Зелот держит марку.
Реальная производительность PlayStation 5 может оказаться гораздо ниже, чем указывает Sony и значительно меньше, чем у Xbox Series X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем