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В мае 2020 года компания AMD представила миру материнские платы, основанные на новейшем чипсете B550. Данная системная логика должна была привнести поддержку интерфейса PCIe 4.0 в настольные системы бюджетного уровня. Чипсет B550 имеет меньший TPD, чем текущий флагман в лице X570, и лишен активного охлаждения, которое так невзлюбили большинство пользователей. Кроме того, чипсет B550 имеет ряд других преимуществ перед уходящей логикой B450, которые можно оценить, изучив таблицу ниже.





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Изначально, материнские платы с чипсетом B550 позиционировались как промежуточное звено между бюджетными платами на чипсете B450 и флагманскими на чипсете X570. Большинство пользователей ожидает и соответствующей ценовой сетки.

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И вот, первые образцы добрались до просторов нашей необъятной родины и стали доступны самым нетерпеливым покупателям. Давайте посмотрим на цены, за которые они нам предлагаются. Ассортимент представлен пока что лишь продукцией компании ASUS. Самая недорогая из предлагаемых плат ASUS PRIME B550M-A обойдется покупателю в 10900 рублей. Далее цены указаны на скринах в порядке возрастания. Со временем цены могут немного измениться в любую сторону. Также в скором времени появится продукция других производителей, таких как ASRock, MSI и GIGABYTE.





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Мы убедились в лояльности компании ASUS к почитателям своей продукции и в щедрости российских магазинов. Что же, теперь можно определиться с выбором — оставаться на старой материнской плате или произвести апгрейд. Но здесь стоит учитывать один из главных моментов — поддержка будущих процессоров AMD ZEN3. Если платы на чипсете B550 дают стопроцентную гарантию возможности будущего апгрейда, то с платами на устаревшей логике B450 и X470 в настоящий момент имеется путаница и неопределенность. Хотя, на официальной странице компании AMD имеется обновленная информация о том, что поддержка процессоров Ryzen 4000-ой серии на вышеуказанных чипсетах таки будет, но потребует выборочное обновление бета-версии BIOS.