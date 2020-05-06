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Чем ближе анонс нового поколения видеокарт Nvidia на архитектуре Ampere, тем больше спекуляций о новых продуктах мы видим на различных информационных ресурсах. Сама Nvidia традиционно не "раскрывает все карты" до анонса продуктов.

На этот раз, Youtube-канал под ником "Moore's Law Is Dead" решил поведать общественности о предполагаемом быстродействии видеокарт Nvidia Ampere. Утверждается, что видеокарты на новой архитектуре будут иметь беспрецедентную производительность в части трассировки лучей и смогут выполнять её в четыре раза эффективнее видеокарт на архитектуре предыдущего поколения. Специалист исходит из мнения, что полноценное внедрение трассировки на картах Turing стало невозможным из-за слабой производительности ядер трассировки лучей. И в самой Nvidia это осознают. Ведь на картах текущего поколения включение трассировки лучей отрицательно влияет на частоту кадров в играх. Предполагается, что теоретическая более дешевая RTX 3060 сможет показать такой же уровень трассировки, что и RTX 2080 Ti. Соответственно, владельцам видеокарт RTX 2080 Super и RTX 2080 Ti советуют морально подготовиться к большому разочарованию в своих видеокартах. Ведь у энтузиастов ещё свежи воспоминания о выпуске видеокарт серии Titan, а позже менее дорогих видеокарт серии "Ti" со сравнимой производительностью.

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Конечно же, это не более чем смелые предположения и относится к ним необходимо соответственно. Официальной информации о быстродействии новых видеокарт на данный момент нет. Презентация будет проведена компанией Nvidia 14 мая.

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Ещё одно любопытное предположение состоит в том, что в будущих продуктах Nvidia полностью откажется от видеокарт серии GTX, ради повсеместного внедрения трассировки лучей.



