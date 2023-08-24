Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
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В среду, 23 августа, в 18 часов 11 минут с экранов радаров исчез бизнес-джет RA-02795, который принадлежал Евгению Пригожину. Через некоторое время МЧС сообщили о том, что самолёт потерпел крушение недалеко от посёлка Куженкино в Тверской области. Среди пассажиров было имя командира "Вагнера" Дмитрия Уткина и всем прекрасно известного Евгения Пригожина.
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Стоит понимать, что вся ситуация неоднозначна, и что-то говорить наверняка пока рано. Однако в этой статье я сопоставлю все имеющиеся факты.
Хронология событий
После всем известных событий в конце июня текущего года, получивших названия "Марш Справедливости", "Великий Мятеж" или "Вагнеробунт", Евгений Пригожин пропал на некоторое время, а если быть точнее, то на два с небольшим месяца. После начавшегося в Нигере госпереворота и освобождения от французской неоколониальной политики, мятежники обратились за помощью к России из-за угроз военной интервенции со стороны ECOWAS. 21 августа в телеграм-канале "Разгрузка Вагнера" появилось первое видеобращение Пригожина, ставшее первым после "бунта":
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"ЧВК "Вагнер" проводит разведывательно-поисковые действия. Делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку – еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов", – заявил он.
По сообщениям некоторых телеграм-каналов, утром 23 августа Пригожин вместе со всем командным составом был ещё в Мали, и лишь потом появились сообщения о том, что он уже якобы в России. Крайне маловероятно, что "весь командный состав" смог вылететь одним рейсом, да и факт нахождения всех командиров ЧВК в Африке весьма сомнителен.
Гибель или хитрая инсценировка?
Бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795, принадлежащий Пригожину, предположительно вместе с самим "Дядей Женей" на борту, совершал перелёт из Москвы в Санкт-Петербург. В 18:11 по МСК транспондер перестал транслировать показания о полёте. Через некоторое время были найдены его обломки недалеко от н.п. Куженкино в Тверской области, а также тела (от 4 до 8 по разным источникам). Пока что ни одно из тел не было идентифицировано. При этом, по заявлениям Росавиации, на борту было 3 члена экипажа и 7 пассажиров (весь командный состав?). Все погибли.
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По словам очевидцев, они слышали два громких хлопка, после чего самолёт начал стремительно падать. На видео видно, что у самолёта отсутствует одно крыло и вертикальный Т-образный стабилизатор. Огня на видео не видно, но из-самолёта плотной завесой выливалось топливо. Такие разрушения нехарактерны для предполагаемых двух попавших ракет С-300. Если вспомнить, что с случилось с "Аэробусом" Iran Air над Персидским Заливом и что случилось с Малазийским Боингом, сбитым Украинцами в 2014, то представить чтобы случилось с небольшим бизнес-джетом нетрудно. Его просто бы разорвало, а разбитые двигатели тут же воспламенились бы. На кадрах же мы видим нечто больше похожее на механическое разрушение из-за перегрузок, вызванных беспорядочным движение (падением) самолёта. Либо же, что гораздо более вероятно - взрыв малого самодельного взрывного устройства или осколочной гранаты. Стоит помнить, что 24 августа - День Низалежности (Зависимости от Запада) Хохляндии. Если это был теракт, то это станет и главным, и, вероятно, последним достижением в этом году или вообще за всё время.
Таинственное исчезновение Пригожина и странное поведение ещё одного самолёта
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Справедливо полагать, что Пригожина в упавшем самолёте не было. На это есть ряд причин.
- Подобная "гибель" уже случалась ранее - в 2019 году транспортный самолёт Ан-72 потерпел крушение в Конго. Среди погибших было 2 россиянина, одним из них был Пригожин. Через некоторое время (2-3 дня) выяснилось, что он жив-здоров.
- Крайне маловероятно, что Пригожин менее чем за 12 часов преодолел расстояние в 5 000 или даже более километров - из Мали в Москву, а затем сразу на злополучный самолёт в Петербург.
- Ещё менее маловероятно заявление о том, что вместе с Пригожиным погиб Уткин и весь командный состав. Это просто невозможно, учитывая стремительный рост численности ЧВК "Вагнер".
- Ещё один самолёт Пригожина, чей путь представлен выше, сел на аэродром Остафьево. На случай гибели Пригожина есть некий "Протокол", и вряд-ли он предусматривает такую траекторию полёта и маршрута у "обезглавленных" личных самолётов Мистера Вагнера. Точное содержание "Протокола" неизвестно.
Многоходовочка Путина?
Ещё одним интересным вариантом является многоходовый стратегический план нашего Президента. Именно к этой версии я склоняюсь, поскольку есть ряд СУЩЕСТВЕННЫХ причин.
Если вспомнить то, как Владимир Владимирович отреагировал на попытку мятежа, то, как после он "добродушно и милостиво" позволил мятежникам уйти от наказания в дружественную Беларусь, то, что именно после переговоров Лукашенко с Пригожиным бунт был остановлен, то, что этим переговорам предшествовал телефонный разговор Путина с Лукашенко, то, что Вагнер намерен "посетить" Варшаву и обучает белорусских военных совершенно без санкций со стороны России... Картина получается прелюбопытная. Ещё стоит учесть, что нашей власти было просто невыгодно убивать Пригожина, и это как минимум.
Пророссийские движения в Нигере и многих других странах Чёрного Континента, любовь африканцев к ЧВК "Вагнер" и лично Пригожину, разработка алмазных и прочих месторождений при значительном содействии России обеспечивала огромные перспективы развития русско-африканских экономических и военных отношений. А Пригожин был настоящим символом, равно как и В.В. Путин. Его убийство нанесло бы огромный урон по перспективам африканского направления.
В сети уже появились комментарии о том, что Пригожин с новым паспортом пойдёт гулять по Польше.
Временное заключение
На мой взгляд, версия о убийстве со стороны правительства крайне маловероятно. И вообще смерть Пригожина в таком случае под вопросом.
Другое дело теракт - хохлы любят убивать русских журналистов, глав освобождённых областей и республик, что уж говорить о такой личности, как Пригожин.
Вполне возможно, что в начале или середине осени всё прояснится:
"Осенью Украину ждёт кое-что интересное" -, заявил Владимир Владимирович Путин за беседой с одним из губернаторов.
Что же, время покажет. А пока будем надеяться, что Пригожин жив.
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