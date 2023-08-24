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В среду, 23 августа, в 18 часов 11 минут с экранов радаров исчез бизнес-джет RA-02795, который принадлежал Евгению Пригожину. Через некоторое время МЧС сообщили о том, что самолёт потерпел крушение недалеко от посёлка Куженкино в Тверской области. Среди пассажиров было имя командира "Вагнера" Дмитрия Уткина и всем прекрасно известного Евгения Пригожина.

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Стоит понимать, что вся ситуация неоднозначна, и что-то говорить наверняка пока рано. Однако в этой статье я сопоставлю все имеющиеся факты.

Хронология событий

Евгений Пригожин в Африке. Это первое его появление на видео после попытки вооружённого мятежа

После всем известных событий в конце июня текущего года, получивших названия "Марш Справедливости", "Великий Мятеж" или "Вагнеробунт", Евгений Пригожин пропал на некоторое время, а если быть точнее, то на два с небольшим месяца. После начавшегося в Нигере госпереворота и освобождения от французской неоколониальной политики, мятежники обратились за помощью к России из-за угроз военной интервенции со стороны ECOWAS. 21 августа в телеграм-канале "Разгрузка Вагнера" появилось первое видеобращение Пригожина, ставшее первым после "бунта":

реклама "ЧВК "Вагнер" проводит разведывательно-поисковые действия. Делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку – еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов", – заявил он.

По сообщениям некоторых телеграм-каналов, утром 23 августа Пригожин вместе со всем командным составом был ещё в Мали, и лишь потом появились сообщения о том, что он уже якобы в России. Крайне маловероятно, что "весь командный состав" смог вылететь одним рейсом, да и факт нахождения всех командиров ЧВК в Африке весьма сомнителен.

Гибель или хитрая инсценировка?

Бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795, принадлежащий Пригожину, предположительно вместе с самим "Дядей Женей" на борту, совершал перелёт из Москвы в Санкт-Петербург. В 18:11 по МСК транспондер перестал транслировать показания о полёте. Через некоторое время были найдены его обломки недалеко от н.п. Куженкино в Тверской области, а также тела (от 4 до 8 по разным источникам). Пока что ни одно из тел не было идентифицировано. При этом, по заявлениям Росавиации, на борту было 3 члена экипажа и 7 пассажиров (весь командный состав?). Все погибли.

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Активно распространяемые фото с якобы "следами осколочного внешнего воздействия". Т.е., намё на работу ПВО, хотя из-за качества фото нельзя понять, вогнут или выгнут металл. Не совсем ясно даже то, что это Пригожинский борт

По словам очевидцев, они слышали два громких хлопка, после чего самолёт начал стремительно падать. На видео видно, что у самолёта отсутствует одно крыло и вертикальный Т-образный стабилизатор. Огня на видео не видно, но из-самолёта плотной завесой выливалось топливо. Такие разрушения нехарактерны для предполагаемых двух попавших ракет С-300. Если вспомнить, что с случилось с "Аэробусом" Iran Air над Персидским Заливом и что случилось с Малазийским Боингом, сбитым Украинцами в 2014, то представить чтобы случилось с небольшим бизнес-джетом нетрудно. Его просто бы разорвало, а разбитые двигатели тут же воспламенились бы. На кадрах же мы видим нечто больше похожее на механическое разрушение из-за перегрузок, вызванных беспорядочным движение (падением) самолёта. Либо же, что гораздо более вероятно - взрыв малого самодельного взрывного устройства или осколочной гранаты. Стоит помнить, что 24 августа - День Низалежности (Зависимости от Запада) Хохляндии. Если это был теракт, то это станет и главным, и, вероятно, последним достижением в этом году или вообще за всё время. Следы от предполагаемых осколочных фрагментов. Для ракеты типа С-300 они слишком мелкие. Больше похоже на РГД или что-то подобное

Таинственное исчезновение Пригожина и странное поведение ещё одного самолёта

Ещё один самолёт Пригожина, делавший зигзаги над Москвой

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Справедливо полагать, что Пригожина в упавшем самолёте не было. На это есть ряд причин.

Подобная "гибель" уже случалась ранее - в 2019 году транспортный самолёт Ан-72 потерпел крушение в Конго. Среди погибших было 2 россиянина, одним из них был Пригожин. Через некоторое время (2-3 дня) выяснилось, что он жив-здоров. Крайне маловероятно, что Пригожин менее чем за 12 часов преодолел расстояние в 5 000 или даже более километров - из Мали в Москву, а затем сразу на злополучный самолёт в Петербург. Ещё менее маловероятно заявление о том, что вместе с Пригожиным погиб Уткин и весь командный состав. Это просто невозможно, учитывая стремительный рост численности ЧВК "Вагнер". Ещё один самолёт Пригожина, чей путь представлен выше, сел на аэродром Остафьево. На случай гибели Пригожина есть некий "Протокол", и вряд-ли он предусматривает такую траекторию полёта и маршрута у "обезглавленных" личных самолётов Мистера Вагнера. Точное содержание "Протокола" неизвестно.

Многоходовочка Путина?

Ещё одним интересным вариантом является многоходовый стратегический план нашего Президента. Именно к этой версии я склоняюсь, поскольку есть ряд СУЩЕСТВЕННЫХ причин.

Если вспомнить то, как Владимир Владимирович отреагировал на попытку мятежа, то, как после он "добродушно и милостиво" позволил мятежникам уйти от наказания в дружественную Беларусь, то, что именно после переговоров Лукашенко с Пригожиным бунт был остановлен, то, что этим переговорам предшествовал телефонный разговор Путина с Лукашенко, то, что Вагнер намерен "посетить" Варшаву и обучает белорусских военных совершенно без санкций со стороны России... Картина получается прелюбопытная. Ещё стоит учесть, что нашей власти было просто невыгодно убивать Пригожина, и это как минимум .

Пророссийские движения в Нигере и многих других странах Чёрного Континента, любовь африканцев к ЧВК "Вагнер" и лично Пригожину, разработка алмазных и прочих месторождений при значительном содействии России обеспечивала огромные перспективы развития русско-африканских экономических и военных отношений. А Пригожин был настоящим символом, равно как и В.В. Путин. Его убийство нанесло бы огромный урон по перспективам африканского направления.

В сети уже появились комментарии о том, что Пригожин с новым паспортом пойдёт гулять по Польше.

Временное заключение

На мой взгляд, версия о убийстве со стороны правительства крайне маловероятно. И вообще смерть Пригожина в таком случае под вопросом.

Другое дело теракт - хохлы любят убивать русских журналистов, глав освобождённых областей и республик, что уж говорить о такой личности, как Пригожин.





Вполне возможно, что в начале или середине осени всё прояснится:

"Осенью Украину ждёт кое-что интересное" -, заявил Владимир Владимирович Путин за беседой с одним из губернаторов.

Что же, время покажет. А пока будем надеяться, что Пригожин жив.