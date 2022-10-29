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AMD убрала с официального сайта русский раздел
AMD don't speak Russian anymore.
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На официальном сайте АМД больше нет русского раздела. При попытке открыть ссылку  https://www.amd.com/ru/ пользователи перенаправляются на английский раздел https://www.amd.com/en/.

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О том, что русский язык на сайте AMD всё-таки был, напоминает оставшийся пока не удаленным пункт меню в разделе Drivers & Support. При нажатии на него всё так же открывается английская версия сайта.

Очевидно, это запоздалый ответ на стоп-лист, который российские власти ввели в мае 2022 года против топ-менеджеров американских компаний, которые добровольно поддержали американские антироссийские санкции и заблокировали поставку своей продукции в Россию на фоне российско-украинского конфликта. В списке оказалась президент и главный исполнительный директор AMD Лиза Су (Lisa Su).

Теперь можно вполне ожидать удаление поддержки русского языка из всех программных продуктов AMD.

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#amd #санкции #россия #санкциии #russian #русский
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Сейчас обсуждают

Neodimm
10:18
Менюшку с выбором языка, кстати, уже тоже подчистили. Выбора русского языка нет. Однако, сами драйверы пока с поддержкой русского.
AMD убрала с официального сайта русский раздел
Маша Фролова
10:16
уже даже с психбольницы тут русня пишет)))
AMD убрала с официального сайта русский раздел
Inox
10:16
Рёбра можно изготовить из меди и пропаять стыки с трубками, вот тогда эффективность радиатора действительно возрастёт
Перебираю рёбра радиатору ЦП и оптимизирую свою MicroATX систему из ATX комплектующих
Евгений Самара
10:15
Ого! Перемога тут у хохлов! Хохлы, с сайта АМД удалили русский язык, а с карты Земли будет удалена Укроина.))
AMD убрала с официального сайта русский раздел
Олег Власов
10:14
Сейчас прошёлся по всем ссылкам,всё на русском.
AMD убрала с официального сайта русский раздел
Jo-Jo
10:11
Надеюсь это первая версия, для тренировки. Иметь дома этого тормоза и уродца в одном лице, мазохизм. Автор с первой получки купит себе ITX корпус и проц i3 12100. И это будет быстрее и холоднее этой...
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Lospollos Hermanos
10:10
Все именно настолько и запущено
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Rtxmonster
10:10
У тебя видимо особенный овито, дешевле 45 пока нет и то 2 объявы. Из штатов же 50к выходит без доставки сейчас.
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warmuza
10:10
После референдума в Североамериканском федеральном округе, компания АМД будет переименована в Краснознамённый завод электрических ускорителей имени В.И. Ленина.
AMD убрала с официального сайта русский раздел
Маша Фролова
10:10
а ну быстро подскажи шойгу и гарасимову и муму)) а то они тупые там сидят)))
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