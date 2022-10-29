На официальном сайте АМД больше нет русского раздела. При попытке открыть ссылку https://www.amd.com/ru/ пользователи перенаправляются на английский раздел https://www.amd.com/en/.
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О том, что русский язык на сайте AMD всё-таки был, напоминает оставшийся пока не удаленным пункт меню в разделе Drivers & Support. При нажатии на него всё так же открывается английская версия сайта.
Очевидно, это запоздалый ответ на стоп-лист, который российские власти ввели в мае 2022 года против топ-менеджеров американских компаний, которые добровольно поддержали американские антироссийские санкции и заблокировали поставку своей продукции в Россию на фоне российско-украинского конфликта. В списке оказалась президент и главный исполнительный директор AMD Лиза Су (Lisa Su).
Теперь можно вполне ожидать удаление поддержки русского языка из всех программных продуктов AMD.