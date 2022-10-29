AMD don't speak Russian anymore.

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

На официальном сайте АМД больше нет русского раздела. При попытке открыть ссылку https://www.amd.com/ru/ пользователи перенаправляются на английский раздел https://www.amd.com/en/.

реклама

О том, что русский язык на сайте AMD всё-таки был, напоминает оставшийся пока не удаленным пункт меню в разделе Drivers & Support. При нажатии на него всё так же открывается английская версия сайта.

Очевидно, это запоздалый ответ на стоп-лист, который российские власти ввели в мае 2022 года против топ-менеджеров американских компаний, которые добровольно поддержали американские антироссийские санкции и заблокировали поставку своей продукции в Россию на фоне российско-украинского конфликта. В списке оказалась президент и главный исполнительный директор AMD Лиза Су (Lisa Su).

Теперь можно вполне ожидать удаление поддержки русского языка из всех программных продуктов AMD.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке <b>RTX 3090 Ti за копейки</b>, смотри RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке Цена RTX 3070 идет к 40 тр -35% на S22 Ultra в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 3080 за 60 тр в Регарде 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3060 Gigabyte за 30 с началом ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде