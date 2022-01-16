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С августа 2021 года количество клиентов увеличилось лишь на 10 тысяч, что связано с кризисом чипов, который не позволяет SpaceX массово производить тарелки для пользователей. Однако сервис доступен в 25 странах мира, а количество предзаказов приближается к миллиону пользователей. 

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Маск также поведал о количестве активных спутников на орбите — на рабочих орбитах находятся 1469 спутников, а в процессе набора высота находятся ещё 272 аппарата. 

Новая версия спутников с лазерной связью позволит увеличить скорость передачи данных. Так, к примеру, уже сейчас сервис превосходит по скорости некоторых проводных провайдеров интернета на 10-15%, а своих прямых конкурентов, спутники которых располагаются на ГСО, в десятки раз. 

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В 2022 году SpaceX надеется на 500 тысяч активных пользователей, что, впрочем, пока что выглядит невыполнимо всё из-за того же кризиса, но спутники для этих пользователей будут выводиться по 3 раза в месяц.

#tesla #илон маск #ilon musk #тесла
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REY_B_
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Илья Иванов
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