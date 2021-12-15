Компания SpaceX займётся переработкой CO2 из атмосферы в ракетное топливо. Об этом заявил руководитель компании Илон Маск на своей странице в Twitter.
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Он уточнил, данная программа важна, в том числе, и для разработки планов полетов астронавтов на Марс.
Компоненты топлива Starship - это жидкий кислород O2 и жидкий метан CH4. При расщеплении CO2 можно получить чистый кислород, а добавив к углероду(C) 4 молекулы водорода(H), можно получить метан.
SpaceX критиковали за выбор пары метан/кислород вместо полностью экологичных водорода/кислорода, ведь водород оставляет за собой только водяной пар, но SpaceX нашли решения для выхода из этой ситуации — топливо, которое будет использовано для запуска Starship будет взято из атмосферы, а сжигая топливо при полёте, компоненты опять вернутся в атмосферу — 100% экологичность.