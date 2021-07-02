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Samsung Galaxy Z Fold3 появился на Geekbench с процессором Snapdragon 888 и 12 ГБ оперативной памяти

Появились результаты тестирования флагманского гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3
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Samsung Galaxy Z Fold3 будет выпущен в августе, и, хотя Samsung еще ничего о нем не разгласила, складной смартфон уже появился на площадке Geekbench.

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Galaxy Z Fold3, прошедший через Geekbench, является американским вариантом и имеет спортивный код модели SM-F926U. Он оснащен 12 ГБ ОЗУ и процессором Snapdragon 888.

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База данных тестов не включает никаких других спецификаций Galaxy Z Fold3, но эта конкретная модель недавно прошла сертификацию FCC, показав поддержку S-Pen и возможность подключения к сетям 5G. Он также будет иметь на борту чип NFC.

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Остальные ожидаемые характеристики включают беспроводную зарядку и батарею на 4275mah.

Galaxy Z Fold3 будет иметь два Super AMOLED дисплея с диагональю 6,23 дюйма и внутренний складной экран диагональю 7,55 дюйма.

Для фотографий он будет поставляться с пятью камерами - тройной камерой, состоящей из трех 12-мегапиксельных сенсоров, 16-мегапиксельной селфи-камеры под дисплеем и 10-мегапиксельной камеры на крышки.

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