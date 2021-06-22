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Многие пользователи сообщают о проблемах с неработающим приложением Google, которое продолжает давать сбой. Play Store сейчас наводнен отрицательными отзывами, но однозначного решения пока нет.

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Часто вылетает ошибка: "в приложении Google снова произошел сбой" ? Тогда вы точно не единственный. В последние дни Play Store заполонили негативные отзывы о приложении. Приложение продолжает давать сбой, поэтому вы больше не можете ничего искать, Google Assistant становится непригодным для использования, а новости в Discover больше не открываются.

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Google еще ничего не опубликовал по этому поводу и не предложил решения.

Но есть решение от некоторых пользователей:

Откройте настройки на своем смартфоне;

Нажмите «приложения»;

Найдите приложение Google и нажмите на него;

Коснитесь трех точек вверху справа;

Выберите «удалить последние обновления» и очистить кеш.

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В приложении Gmail тоже есть проблемы.

Приложение Google - не единственное приложение от поискового гиганта, с которым есть много проблем. Сообщения больше не могут быть отправлены через почтовое приложение, почта больше не синхронизируется, и функция поиска больше не работает.

Google еще не предложил решения этих проблем, хотя многие негативные отзывы остались и в магазине приложений. Если вы по-прежнему хотите иметь возможность отправлять электронную почту на своем смартфоне, мы временно рекомендуем вам посетить веб-страницу Gmail через браузер или установить другое почтовое приложение.