Подробности о грядущем смартфоне Xiaomi Mi CC10 - Snapdragon 870 и аккумулятор 4360 мАч
Новая утечка показала, что серия смартфонов Xiaomi Mi CC10 будет оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 870. Новость поступает из сообщения Weibo, китайского веб-сайта микроблогов, от известного типстера.
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Согласно @Bald Panda, серия смартфонов Mi CC10 от китайского технологического гиганта будет оснащена чипсетом Snapdragon 870. Этот чипсет представляет собой SoC флагманского класса, который ориентирован на смартфоны высокого уровня. Кроме этого в отчете от ITHome сказано, что всплыли и другие утечки, которые показали емкость аккумулятора будущего смартфона. Согласно этим данным, Xiaomi Mi CC10 будет оснащен аккумулятором емкостью 4360 мАч.
Для тех, кто не знает, CC10 является преемником серии смартфонов Mi CC9, выпущенных еще в 2019 году. Примечательно, что Mi CC9 Pro также был одним из первых устройств с модулем задней камеры со 100-мегапиксельным сенсором.
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Xiaomi Mi CC9 был представлен в июле прошлого года, так что анонс Xiaomi Mi CC10 ожидается в середине лета.
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