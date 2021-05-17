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Новая утечка показала, что серия смартфонов Xiaomi Mi CC10 будет оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 870. Новость поступает из сообщения Weibo, китайского веб-сайта микроблогов, от известного типстера.

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Согласно @Bald Panda, серия смартфонов Mi CC10 от китайского технологического гиганта будет оснащена чипсетом Snapdragon 870. Этот чипсет представляет собой SoC флагманского класса, который ориентирован на смартфоны высокого уровня. Кроме этого в отчете от ITHome сказано, что всплыли и другие утечки, которые показали емкость аккумулятора будущего смартфона. Согласно этим данным, Xiaomi Mi CC10 будет оснащен аккумулятором емкостью 4360 мАч.

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Для тех, кто не знает, CC10 является преемником серии смартфонов Mi CC9, выпущенных еще в 2019 году. Примечательно, что Mi CC9 Pro также был одним из первых устройств с модулем задней камеры со 100-мегапиксельным сенсором.

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Xiaomi Mi CC9 был представлен в июле прошлого года, так что анонс Xiaomi Mi CC10 ожидается в середине лета.