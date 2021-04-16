Fitbit Luxe - новый конкурент Xiaomi Mi Band от Google
На новых рендерах показан новый фитнес-трекер от Fitbit. Он будет иметь OLED-экран и корпус из нержавеющей стали с классической застёжкой, как у наручных часов.
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С точки зрения технических характеристик, умный браслет соответствует недавно выпущенному Ace 3, предназначенному для детей. Версия Luxe выделяется в первую очередь шикарным дизайном. Браслет должен обеспечить постоянное отслеживание пульса, активности пользователя, качества сна, уровня стресса.
Новый фитнес-трекер получил корпус из нержавеющей стали. Он будет доступен в трех цветах: золотом, серебряном и черном. Черная модель - единственная с матовым покрытием.
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Каждая модель поставляется с силиконовым ремешком. Его можно менять. Fitbit выпустит другие ремешки после выпуска версии Fitbit Luxe.
Компания Google официально приобрела Fitbit в начале 2021 года. Первым фитнес-браслетом от Google был Ace 3. В свое время, Fitbit Luxe будет улучшенной версией первого варианта. Пока неизвестно, когда будет анонсирован фитнес-трекер. Цена также пока остается загадкой.
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