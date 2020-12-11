Samsung запатентовала новый смартфон с экраном из гибкого стекла
Samsung - лидер рынка складных смартфонов. Galaxy Z Flip - это лучший складной телефон в мире. Следующее поколение выйдет на рынок весной 2021 года.
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Согласно LetsGoDigital, Samsung Electronics подала патент на образец под названием «Foldable electronic device» в WIPO (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности) в июне 2020 года. После его утверждения, документация по этому патенту была опубликована 10 декабря.
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Складной смартфон в этом патенте похож на Galaxy Z Flip и Galaxy Z Flip 5G, но имеет большой экран на крышке и еще больше камер. Следовательно, мы можем ожидать тех же элементов в грядущей Galaxy Z Flip 2.
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Внешний дисплей на крышке расположен по центру, как и на Motorola razr 5G, но он значительно больше, чем у Galaxy Z Flip текущего поколения.
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Кроме того, он оснащен тройной камерой вместо модуля с двумя камерами. Также во внутренний дисплей не установили селфи камеру.
Наконец, что наиболее важно, этот гаджет поддерживает режим Flex и закрывает телефон с нулевым зазором.
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