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Samsung планирует представить Galaxy S21 в январе, и, как обычно, телефоны будут поставляться с чипсетом Snapdragon 875 или Exynos 2100, в зависимости от рынка. Вариант на Qualcomm появился в Geekbench и набрал 3319 баллов в многоядерном режиме, при этом версия на Exynos 2100 сможет набрать почти 4000 баллов.

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Согласно источнику Ice Universe, процессор Exynos 2100 будет превосходить Snapdragon 875 по всем параметрам. Оба набора микросхем будут иметь идентичную архитектуру ЦП, но основное ядро X1 будет достигать частоты в 2,91 ГГц на Exynos 2100, а тактовая частота SD875 останется на уровне 2,84 ГГц.

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Четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 достигнут 1,8 ГГц у SD875 по сравнению с 2,21 ГГц у Exynos. Именно это поможет ему набрать до 4000 баллов.\ в многоядерном режиме.

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Через 2 месяца нам предстоит увидеть как эти процессоры поведут себя в реальной жизни. За это время может многое измениться.

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Ожидается, что будут представлены три модели: Galaxy S21, S21 + и S21 Ultra.