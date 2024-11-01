M4 Max на 25% мощнее M3 Max по части графической производительности

Компания Apple анонсировала выпуск нового чипа M4 Max, который будет использоваться в обновлённом семействе компьютеров Mac. Этот процессор обещает ещё более высокую производительность по сравнению с предыдущей моделью M3 Pro.

В графическом тесте Geekbench 6 Metal новый чип M4 Max продемонстрировал впечатляющие результаты, набрав 192 532 балла. Это на 25% больше, чем у предыдущего чипа M3 Pro, несмотря на то что оба они оснащены 40-ядерными графическими процессорами.

Особенно интересно сравнить результаты M4 Max с чипом M2 Ultra, который имеет 76-ядерный GPU. Несмотря на это, отставание M4 Max составляет всего 15%. Это подтверждает, что новый чип является мощным решением для графических задач.

Что касается производительности процессора, то новый чип M4 Max показывает отличные результаты. В одноядерных тестах Geekbench он опережает предыдущую модель M3 Max на 30–35%, а в многопоточных — примерно на 25%.

Это обусловлено несколькими факторами, такими как оптимизация технологического процесса, добавление поддержки оперативной памяти LPDDR5X-8533 и увеличение тактовых частот.

Эти улучшения в производительности центрального и графического процессоров будут иметь большое значение для пользователей, которые используют свои компьютеры Mac для различных задач, таких как работа с графикой, видеомонтаж, игры и другие требовательные приложения.

Новый чип M4 Max обещает ещё более быструю и эффективную работу с этими задачами, что делает компьютеры Mac с этим процессором привлекательными для широкого круга пользователей.