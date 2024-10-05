источники сообщают возможные сроки его анонса — март 2025 года

Согласно источникам, анонсировать выход смартфона Google Pixel 9a компания планирует в марте 2025 года. Обычно более бюджетные модели линейки Pixel выпускаются в мае, но, возможно, в этот раз выход устройства произойдёт раньше ожидаемого.

Дизайн Google Pixel 9a будет немного отличаться от предыдущих моделей. Плоские рамки и иное расположение камер — предположительные особенности внешнего вида нового смартфона.

Google Pixel 9a будет работать на обновлённом чипсете Tensor G4. В новинке будет применяться интеграция пакета в пакете (IPoP), а не упаковка на уровне панели Fan-Out (FOPLP). Это сделает смартфон более громоздким.

Google Pixel 9a будет доступен в четырёх цветах: Porcelain, Obsidian, Peony и новом оттенке Iris. Более точные данные о новинке могут появиться ближе к марту 2025 года.