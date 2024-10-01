Пожалуй, это самый дешевый способ получить систему формата Mini-ITX с предустановленным процессором флагманского уровня

На рынке появился интересный продукт от китайского производителя миниатюрных ПК — платформа BD790i SE. Это материнская плата, оснащённая 16-ядерным процессором Ryzen 9 7940HX.

Особенность платформы — поддержка PCIe 5.0 ×16, что позволяет устанавливать даже самые мощные видеокарты, например, уровня RTX 4080. Это делает компактный ПК отличным выбором для любителей игр, которые хотят собрать доступную игровую систему.

Однако стоит учитывать, что из-за поддержки полноценной шины для видеокарт в платформе отсутствует слот PCIe 5.0 для накопителей. Есть только два разъёма PCIe 4.0.

Несмотря на это, платформа BD790i SE представляет собой интересное решение для тех, кто ищет доступный и компактный игровой ПК. Стоимость платформы составляет $359.