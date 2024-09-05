Moto S50 будет работать на MediaTek Dimensity 7300 совместно с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 512 ГБ флэш-памяти UFS 2.2

В июне компания Motorola представила модель Moto S50 Neo, а сегодня анонсировала более доступную версию S50.

Смартфон Moto S50 работает на базе процессора Dimensity 7300 и операционной системы Android 14. Он оснащён 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ ПЗУ.



Дисплей смартфона имеет диагональ 6,36 дюйма и поддерживает технологию LTPO POLED. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, разрешение 2670×1272 пикселей. Дисплей также поддерживает HDR10+ и обладает максимальной яркостью 3000 нит. В верхней части экрана расположена 32-мегапиксельная селфи-камера, а сканер отпечатков пальцев находится снизу.

На задней панели вы найдёте тройную камеру, состоящую из основного 50-мегапиксельного модуля (Sony IMX896, OIS), сверхширокоугольного 13-мегапиксельного модуля (123° FOV) и телеобъектива на 10 мегапикселей с 3-кратным оптическим зумом и функцией OIS. Аккумулятор ёмкостью 4310 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 68 Вт и беспроводной зарядки мощностью 15 Вт.

Эти характеристики могут показаться знакомыми, поскольку Motorola Moto S50 это версия недавно анонсированного смартфона Motorola Edge 50 Neo. При этом модель S50 предназначена исключительно для китайского рынка, а Edge 50 Neo для международных рынков.

Motorola Moto S50 доступен в трёх цветах. Смартфон представлен в двух конфигурациях памяти: 12 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ. Цена на модель с 256 ГБ памяти составляет 310$, а на модель с 512 ГБ памяти - 350$.