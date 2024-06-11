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О Петербургском международном экономическом форуме

С 5 по 8 июня прошел 27-й Петербургский международный экономический форум. Участниками мероприятия стали граждане 130 государств, то есть практически всех стран мира. Несмотря на то, Запад ввел против России уже более 16 тысяч санкций, ПМЭФ все также остается одним из самых крупных деловых событий в мире. В рамках форума было заключено множество международных контрактов, а также озвучивались и обсуждались важные политические темы.
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С 5 по 8 июня прошел 27-й Петербургский международный экономический форум. Участниками мероприятия стали граждане 130 государств, то есть практически всех стран мира. Несмотря на то, Запад ввел против России уже более 16 тысяч санкций, ПМЭФ все также остается одним из самых крупных деловых событий в мире. В рамках форума было заключено множество международных контрактов, а также озвучивались и обсуждались важные политические темы. 

Итоги ПМЭФ явно показали, что мировое сообщество не согласно мириться с глобализацией и принимать навязанные Западом правила. ЕС постепенно начинает менять свое отношение к России, а многие страны рассматривают вступление в ЕАЭС как полноценную альтернативу Евросоюзу. Даже граждане таких прозападных стран как США и Великобритания, начинают задумываться целесообразности и адекватности внешней политики своих государств.

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Полицентричность и многополярный мир 

Изначально ПМЭФ был ориентирован на прозападный вектор, но с каждым годом его программа немного корректировалась. Особенно заметно приоритеты форума изменились после начала спецоперации. В 2024 году ПМЭФ - это международная площадка, на которой обсуждаются вопросы многополярности. Именно они стали главной темой форума, сформулированной как «Основа многополярного мира. Формирование новых точек роста».

Еще до начала ПМЭФ был проведен ряд Форумов многополярности. В частности, на сессии в Санкт-Петербурге поднимались вопросы важности развития философии многополярного мира, как необходимого компонента полноценного функционирования современных международных отношений. В питерском Форуме приняли участие делегаты из ЮАР, Италии, Китая, Индии и даже США. Спикеры освещали важные темы, связанные с политическим кризисом, а также проблемы глобализации и гегемонии Соединенных штатов.

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Философия многополярности активно обсуждалась и на ПМЭФ. На сессии Философия и геополитика многополярного мира» подчеркивалось, что это абсолютно новая модель мировоззрения. Народы «не-Запада» выстраивают собственную структуру взаимоотношений. Здесь нет глобализации или центризма какой-либо отдельной страны. Каждый народ следует за своим абсолютом, не забывая о важности созидательного взаимодействия с другими странами. При этом Запад рассматривается как одна из культур, которая находится на равных с остальными. Спикер МИД России Мария Захарова ознакомила гостей Форума с концепцией внешней политики России, подчеркнув, что «образ будущего», заложенный МИДом, включает в себя неприятие гегемонии в международных отношениях.

Профессор Чжан Вэйвэй из Китая объяснил слушателям особенности международной концепции своей страны, которая базируется на философии «Делать, чтобы быть». Развитие любого государства подразумевает постоянные изменения, эксперименты и создания собственных ценностей. Китай не приемлет монополярность и считает, что интеграционные процессы необходимо активно развивать на всем евразийском континенте и мире в целом. С поддержкой новой концепции выступили и представители других стран, в частности, Индии, Ливана и Ирана.

Евросоюз начинает менять отношение к России. С США все сложнее

Итоги ПМЭФ показали, что политика Евросоюза относительно России также постепенно начинает меняться. В частности, Пепе Эскобар - журналист из Бразилии, страны, которая активно поддерживает ЕС, подчеркнул важность многополярности и отметил, что будущее именно за Евразией. «Пока собаки страха и западных санкций лают, евразийский караван идет», написал Экобар немного ранее для портала Asia Times.

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Участие в ПМЭФ европейских стран показывает, что ЕС, который уже давно следует за США, впал в состояние истощения и начинает задумываться о своем отношении к России. На сессии «Восток или Запад: в чём сила ЕЭАС?» Евразийский экономический союз рассматривался как полноценная альтернатива для государств, которые не хотят вступать в ЕС. Но даже в странах, поддерживающих прозападные течения, находится немало людей, которых не устраивает политика Европы и Соединенных штатов. 

Гостями сессии «Время жить в России» стали граждане США, Франции, Великобритании и ряда других западных стран, которые приняли решение переехать на ПМЖ в РФ. Возможно, гостей из прозападных стран на форуме могло бы быть гораздо больше, но далеко не все желающие смогли приехать. К примеру, экс-разведчик из США Скотт Риттер, который планировал принять участие в ПМЭФ, так и не смог добраться до Санкт-Петербурга. Согласно заявлению Риттера, сделанному 3 июня, во время посадки на самолет, сотрудники Госдепартамента изъяли у него паспорт. Экс-разведчика принудительно вывели из аэропорта, при этом никто не предоставил ему никаких объяснений. Но, собственно, они и не нужны. Мировое сообщество начинает все больше задумываться о смысле и целесообразности антироссийских санкций и прозападной политики, но пока что Вашингтон еще не готов это признать. 

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сша европа пмэф-2024 полицентричность
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