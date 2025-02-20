Так компания пытается бороться с перекупщиками.

Компания NVIDIA перезапустила программу приоритетного доступа Verified Priority Access для видеокарт серии RTX 50 (Blackwell), чтобы обеспечить своих постоянных клиентов устройствами линейки Founders Edition по рекомендованной розничной цене. Этот шаг призван гарантировать, что карты попадут в руки геймеров и создателей контента, а не перекупщиков.

Программа Verified Priority Access, ранее использовавшаяся для RTX 40 серии, предполагает тщательный отбор кандидатов. NVIDIA стремится вознаградить лояльных пользователей, предоставив им эксклюзивную возможность приобрести видеокарты по рекомендованной цене. Компания проверяет заявки, чтобы убедиться, что карты будут использоваться по назначению.

NVIDIA признаёт сложности с покупкой GeForce RTX 5090 и RTX 5080. Хотя в ближайшие недели ситуация с доступностью должна улучшиться, цены, вероятно, останутся завышенными. Программа Verified Priority Access — практически единственный способ приобрести желанную видеокарту по разумной цене, однако NVIDIA отбирает лишь ограниченное число участников из тысяч претендентов.

Подать заявку на участие в программе могут пользователи с учётной записью NVIDIA, созданной до 30 января 2025 года, 6:00 по тихоокеанскому времени. Для этого необходимо заполнить специальную форму.