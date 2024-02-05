Одно из опытно-конструкторских бюро авиастроения в настоящее время занимается модернизацией учебно-тренировочного легкомоторного самолета Як-52 в модификацию «Самолет противодействия БПЛА».

Как стало известно из источника, близкого к Минпромторгу России, одно из опытно-конструкторских бюро авиастроения в настоящее время занимается модернизацией учебно-тренировочного легкомоторного самолета Як-52 в модификацию «Самолет противодействия БПЛА». Модификация получит обозначение Як-52Б2 как историческое продолжение версии Як-52Б – легкого ударного самолета, созданного в ОКБ им. А.С. Яковлева в 1980 году.

Як-52Б

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По замыслу конструкторского коллектива, самолет будет оснащен бортовой РЛС для обнаружения БПЛА и средством его огневого поражения. В процессе модернизации самолет получит:

современное пилотажно-навигационное оборудование, позволяющее выполнять полеты ночью и днем в сложных метеоусловиях;

прицельный комплекс;

транспондер (опознаватель «свой-чужой»);

топливные баки увеличенного объема.

Начало летных испытаний опытного образца запланировано на май 2024 года.

Следует отметить, что ПАО «Яковлев», правопреемник ОКБ им. А.С. Яковлева, отказалось от работ по модернизации самолета Як-52 для исключения внутренней конкуренции с перспективным учебно-тренировочным самолетом Як-152, проект которого стартовал в 2000 году и испытания которого были завершены в конце 2023 года. В настоящее время рассматривается два основных варианта замены немецкого двигателя RED A03T, под который изначально и был спроектирован Як-152. Самолет может получить его импортозамещенную версию АПД-А на базе автомобильного двигателя либо адаптированный вертолетный двигатель ВК-650.

Самолет Як-52

Что касается Як-52, то в собственности у Российской Федерации находится более 200 самолетов (в учебных организациях ДОСААФ России), большая часть которых требует капитально-восстановительного ремонта. Возможно, ремонт и модернизация существующего парка обойдется казне значительно дешевле производства нового самолета и, что немаловажно, будет значительно быстрее.

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Летные испытания самолета и апробация тактики уничтожения ударных и разведывательных БПЛА самолетного типа в совместной работе с силами и средствами ПВО покажут перспективность данной разработки уже в ближайшее время.