Руководство цифрового магазина уже наняло профильного специалиста, но пока не готово назвать точные сроки релиза приложения на данной ОС.

Один из директоров сервиса цифровой дистрибуции игр GOG Кшиштоф Паплински (Krzysztof Papliński) в интервью порталу GamingOnLinux рассказал, что компания уже занимается созданием версии фирменного лаунчера GOG Galaxy для операционных систем семейства Linux. До этого момента официальное приложение площадки было доступно исключительно на Windows и macOS.

Источник изображения: GOG

По словам упомянутого топ-менеджера, геймеры давно просили выпустить клиент именно для Linux. Поэтому ещё в январе 2026 года руководство магазина открыло вакансию старшего инженера для адаптации архитектуры лаунчера под новую ОС. Чуть позже нужный специалист был найден, присоединился к команде GOG и начал активно работать над соответствующим портом. В команде поддержки сервиса GOG подчёркивают, что сам процесс портирования требует времени и особых усилий, и в компании пока не готовы называть даже примерные сроки выхода программы.

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Напомним, цифровой магазин GOG продаёт игры без встроенной антипиратской защиты, поэтому пользователи могут скачивать установочные файлы напрямую с сайта. Использование GOG Galaxy остаётся полностью опциональным, но именно этот клиент обеспечивает доступ к облачным сохранениям, автоматическим обновлениям, сетевому мультиплееру и системе достижений. В настоящий момент энтузиасты на Linux вынуждены использовать сторонние программы для удобной загрузки купленных проектов, но появление официального приложения в скором времени должно избавить их от неудобств.