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apprenticebase
Игровой клиент GOG Galaxy официально выйдет на Linux
Руководство цифрового магазина уже наняло профильного специалиста, но пока не готово назвать точные сроки релиза приложения на данной ОС.
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Один из директоров сервиса цифровой дистрибуции игр GOG Кшиштоф Паплински (Krzysztof Papliński) в интервью порталу GamingOnLinux рассказал, что компания уже занимается созданием версии фирменного лаунчера GOG Galaxy для операционных систем семейства Linux. До этого момента официальное приложение площадки было доступно исключительно на Windows и macOS.

Источник изображения: GOG

По словам упомянутого топ-менеджера, геймеры давно просили выпустить клиент именно для Linux. Поэтому ещё в январе 2026 года руководство магазина открыло вакансию старшего инженера для адаптации архитектуры лаунчера под новую ОС. Чуть позже нужный специалист был найден, присоединился к команде GOG и начал активно работать над соответствующим портом. В команде поддержки сервиса GOG подчёркивают, что сам процесс портирования требует времени и особых усилий, и в компании пока не готовы называть даже примерные сроки выхода программы.

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Напомним, цифровой магазин GOG продаёт игры без встроенной антипиратской защиты, поэтому пользователи могут скачивать установочные файлы напрямую с сайта. Использование GOG Galaxy остаётся полностью опциональным, но именно этот клиент обеспечивает доступ к облачным сохранениям, автоматическим обновлениям, сетевому мультиплееру и системе достижений. В настоящий момент энтузиасты на Linux вынуждены использовать сторонние программы для удобной загрузки купленных проектов, но появление официального приложения в скором времени должно избавить их от неудобств.  

#игры #linux #gog #gog galaxy
Источник: neowin.net
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