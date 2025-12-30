apprenticebase
Steam представил список самых прибыльных новинок 2025 года, где Battlefield 6 обошла Call of Duty
В топе продаж также оказались долгожданный Hollow Knight: Silksong и ремастер Oblivion, но большинство мест заняли многопользовательские игры.

Крупнейшая цифровая площадка Steam опубликовала предварительные финансовые итоги года, раскрыв список релизов, которые принесли разработчикам наибольшую выручку. Точные места в этом «платиновом» рейтинге скрыты, но сам состав двенадцати лучших проектов наглядно показывает текущее состояние индустрии.

Статистика подтверждает, что игроки охотнее всего тратят деньги на сетевые развлечения, так как из двенадцати главных хитов года девять делают ставку на мультиплеер или кооператив. При этом одиночные приключения тоже пользуются спросом: в элитный список пробились долгожданный платформер Hollow Knight: Silksong, ролевая игра Kingdom Come: Deliverance II и обновлённая версия классики The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Интересная ситуация сложилась в жанре шутеров, где новая часть Call of Duty: Black Ops 7 не смогла попасть в высшую категорию по выручке, уступив место Battlefield 6 и Borderlands 4. Среди успешных проектов стоит отметить и совершенно новые имена: шутер ARC Raiders и инди-игру Schedule I. Последний пример особенно важен, так как авторы выпустили проект своими силами, без помощи крупных издателей, и всё равно добились отличных финансовых результатов.

Общая картина продаж в магазине, если учитывать не только новинки, выглядит привычно. Основной доход Valve по-прежнему приносят условно-бесплатные долгожители вроде Counter-Strike 2, Dota 2 и Apex Legends, которые вместе с PUBG занимают почти половину мест в общем чарте.

В итоговый список самых кассовых новинок 2025 года (в произвольном порядке) вошли:

  • ARC Raiders
  • Battlefield 6
  • Borderlands 4
  • Dune: Awakening
  • EA Sports FC 26
  • Elden Ring Nightreign
  • Hollow Knight: Silksong
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • Monster Hunter Wilds
  • Schedule I
  • Sid Meier's Civilization VII
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
#игры #steam #valve
Источник: store.steampowered.com
