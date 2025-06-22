Ключевая инновация проекта — эффективное использование побочного продукта опреснения.

Американская компания NuScale Power разрабатывает комплексное энергетическое решение на базе своего малого модульного реактора (ММР). Проект предполагает одновременное производство электроэнергии, опреснение морской воды и получение чистого водорода.

По расчётам компании, система из двенадцати таких реакторов сможет не только снабжать электроэнергией 400 тысяч домохозяйств, но и производить опреснённую воду для города с населением 2,3 миллиона человек. Один энергоблок способен генерировать около 560 миллионов литров чистой воды в сутки без выбросов углерода.

Ключевая инновация проекта — эффективное использование побочного продукта опреснения. Вместо утилизации концентрированного соляного раствора NuScale предлагает применять его для производства чистого водорода. В сотрудничестве с Тихоокеанской северо-западной национальной лабораторией компания разрабатывает метод гидротермического химического разложения. Этот процесс, в отличие от традиционного электролиза, не требует больших затрат энергии и чистой воды.

Как отмечает сооснователь и технический директор NuScale доктор Хосе Рейес, это решение позволяет одновременно бороться с дефицитом пресной воды, проблемой утилизации отходов опреснения и растущим спросом на чистый водород.

Для отработки и оптимизации различных конфигураций системы компания уже создала специальный симулятор. В настоящее время проект находится на стадии исследований и разработок. NuScale является первой и единственной компанией, чей проект малого модульного реактора уже прошёл сертификацию Комиссией по ядерному регулированию США.