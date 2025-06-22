Ужин проходил в гостях у технического директора Microsoft Azure Марка Руссиновича.

Основатель Microsoft Билл Гейтс и создатель Linux Линус Торвальдс, две знаковые фигуры IT-индустрии с противоположными взглядами на разработку ПО, впервые публично встретились на совместном ужине. Фотографию с мероприятия, которое проходило в гостях у технического директора Microsoft Azure Марка Руссиновича, опубликовал сам хозяин вечера.

Эта встреча примечательна столкновением видных представителей двух кардинально разных подходов. Гейтс построил империю Microsoft на идее коммерциализации программного обеспечения, лицензирования и закрытых экосистем. Торвальдс же является главным идеологом мира open source, в основе которого лежат принципы сотрудничества, свободы и приоритета сообщества разработчиков над корпорациями.

Различие во взглядах — условно одна из вероятных причин того, почему встреча не могла состояться раньше. Торвальдс никогда не скрывал своего скептического отношения к продуктам Microsoft. Широко известна его ироничная цитата: «Microsoft не злая, они просто делают по-настоящему паршивые операционные системы. ПК — он как кондиционер: становится бесполезным, как только открываешь окна [Windows]».

О чём именно говорили две легенды IT-индустрии за столом, остаётся загадкой. Как пошутил в своей публикации Марк Руссинович, «никаких важных решений по поводу ядра [Linux] принято не было».