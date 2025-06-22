Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
Основатель Microsoft Билл Гейтс и создатель Linux Линус Торвальдс впервые встретились за ужином
Ужин проходил в гостях у технического директора Microsoft Azure Марка Руссиновича.

Основатель Microsoft Билл Гейтс и создатель Linux Линус Торвальдс, две знаковые фигуры IT-индустрии с противоположными взглядами на разработку ПО, впервые публично встретились на совместном ужине. Фотографию с мероприятия, которое проходило в гостях у технического директора Microsoft Azure Марка Руссиновича, опубликовал сам хозяин вечера.

Эта встреча примечательна столкновением видных представителей двух кардинально разных подходов. Гейтс построил империю Microsoft на идее коммерциализации программного обеспечения, лицензирования и закрытых экосистем. Торвальдс же является главным идеологом мира open source, в основе которого лежат принципы сотрудничества, свободы и приоритета сообщества разработчиков над корпорациями.

Различие во взглядах — условно одна из вероятных причин того, почему встреча не могла состояться раньше. Торвальдс никогда не скрывал своего скептического отношения к продуктам Microsoft. Широко известна его ироничная цитата: «Microsoft не злая, они просто делают по-настоящему паршивые операционные системы. ПК — он как кондиционер: становится бесполезным, как только открываешь окна [Windows]».

О чём именно говорили две легенды IT-индустрии за столом, остаётся загадкой. Как пошутил в своей публикации Марк Руссинович, «никаких важных решений по поводу ядра [Linux] принято не было».

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#microsoft #linux #билл гейтс #линус торвальдс
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Kaspersky назвали самые устойчивые к вредоносным приложениям смартфоны
+
Стеклянные бутылки загрязняют напитки микропластиком до 50 раз сильнее пластиковых
+
Китайская Empyrean потирает руки после введения запрета на поставку западного ПО для проектирования чипов в Китай
+
Honor может выпустить два смартфона и планшет с рекордными в классе ёмкостями батареи
+
Logitech MX Master 4 получит обновлённый дизайн и дополнительные кнопки
3
В Assassin’s Creed Shadows на следующей неделе появится повышенный уровень сложности
+
Сравнение Galaxy S25 Edge и iPhone 16 Plus показывает схожие камеры и большую разницу в автономности
+
Пользователи Windows жалуются на блокировку браузера Chrome встроенной функцией безопасности ОС
2
Инсайдеры показали, насколько Samsung Galaxy Z Fold 7 может быть тоньше Fold 6
+
Windows 11 получила обновление с исправленным меню Пуск и базовым редактором изображений
+
Bluetooth 6 выходит на рынок в этом году - что он принесет и какие устройства уже его поддерживают
1
Компактный игровой планшет Redmi K Pad разобрали и протестировали за несколько дней до его дебюта
+
Представлен Vivo Y400 Pro с изогнутым AMOLED на базе Dimensity 7300 и 8 ГБ ОЗУ по цене от $290
1
В Китае провели успешные статические испытания нижнего сегмента ракеты «Чжуцюэ-3»
+
США нанесли удар стратегическими бомбардировщиками B-2 Spirit по ядерным объектам Ирана
5
Найденный в Китае череп человека-дракона принадлежит к денисовской линии
+
Покупатели в США массово переходят на подержанные электромобили
+
AMD Ryzen 9000G показал производительность на уровне Radeon 780M в FurMark
+
Lenovo возрождает бренд Fujitsu с новыми смартфонами
+
Новый китайский беспилотник запускается из 155-мм снаряда и работает без электроники
+

Популярные статьи

Подделки на маркетплейсах — какие бывают и как защититься
30
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
264
10 полезных насадок на дрель-шуруповерт, которые значительно расширят его возможности
6
PlayStation 6 может не выходить - у Xbox появился новый план по захвату игрового рынка
4
8 профессий, которые неожиданно стали высокооплачиваемыми в 2025 году
+
Субъективное мнение о фильмах "Ущелье", "Питер Пен: Кошмар в Нетландии" и "Грешники"
+
Размышления о развитии видеокарт, игровой индустрии и не только
4

Сейчас обсуждают

Suslic
17:27
Главное не материалы, а центрифуги. Без них материалы - ничто. Какой смысл в материалах, если они еще не достаточно обогащены для производства ЯО, а продолжить обогащение нечем.
Трамп призвал Иран подписать мир с Израилем и предупредил о готовности США продолжить удары
Петушок Китя Непранов
17:25
Именно ухахахахахахахах
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Петушок Китя Непранов
17:23
А я пожалуй напомню что это такое есть ухахахахахаххахахаха мерзотное Которое даже на такие не столь неочевидные шаги идет но лишь бы отмазаться я даже удивлен ухахаххааххаахаах Непран ты уникум Ну ...
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Порванов-Китя - Глубокая глотка
17:21
Это просто ржака.и оба фсб угрожают)))).Но мы то знаем.что такой он один -скуфидон.поигруля,лжец и просто нехороший человек.Удачи зашифрованные два туннеля пробить -тому с кем ты сидишь ухахаха.Я пока...
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Петушок Китя Непранов
17:16
Тебе конец непран и тебя уже ничто не спасёт цхахаххахахахахахахахха Тут с тобой тоже не мальчики пальчиком деланые общаются. И все понимают ухахахахахахахах
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Петушок Китя Непранов
17:14
Непран , я тебе совет дам бесплатно ухаххахахахахаххаахах Приноси свой комп туда где ты есть и открывай сразу две учетки кити и непранова ухахаххахахакххк чтобы писать одновременно и показать 5080. Ух...
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
dmitry07
17:14
"«Прямо сейчас нейросети генерируют тысячи видео и картинок с разрушенными городами США». Иран объявил о подготовке ответа на атаки американцев" Как про себя писал.
Трамп призвал Иран подписать мир с Израилем и предупредил о готовности США продолжить удары
Петушок Китя Непранов
17:10
Непран рван домой побежал скрин с 5080 делать ухахаххахвхахахахаххахахахах Мож ты с ментом сидишь и инфу ему на ухо кидаешь что писать , чтоб тебя отмазали или чтоб кто то из нас лишнего написал вхуха...
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Вадим Сахнюк
17:08
Для иранского царька уже готовы, хотя в Москву скорее всего сбежит, если уже не сбежал
США ожидают ответного удара Ирана в ближайшие 48 часов после авиаударов по ядерным объектам
Вадим Сахнюк
17:07
⚡️«Прямо сейчас нейросети генерируют тысячи видео и картинок с разрушенными городами США». Иран объявил о подготовке ответа на атаки американцев
США ожидают ответного удара Ирана в ближайшие 48 часов после авиаударов по ядерным объектам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем