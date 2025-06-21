На сегодняшний день учёные не определили безопасный для здоровья уровень потребления микропластика.

Исследование французского агентства по безопасности пищевых продуктов ANSES опровергло распространённое мнение о чистоте стеклянной тары. Учёные выяснили, что напитки в стеклянных бутылках могут содержать в десятки раз больше частиц микропластика, чем в пластиковых.

Главным источником загрязнения оказалась не сама тара, а краска на металлических крышках. Как пояснила руководительница исследования Иселин Шайб, её частицы попадают в напиток из-за микроскопических царапин, которые появляются при трении крышек друг о друга во время хранения и транспортировки. По её словам, первоначально команда ожидала увидеть совершенно противоположный результат.

Опубликованное в Journal of Food Composition and Analysis исследование показало, что в среднем стеклянные бутылки содержат около 100 частиц на литр. Наиболее высокие показатели зафиксированы у пива (60 частиц на литр), лимонада (около 40) и других газированных напитков (примерно 30). Для сравнения, в воде из стеклянных бутылок обнаружили всего 4,5 частицы, а в воде из пластиковых — 1,6. Удивительно низким оказалось содержание микропластика и в вине, несмотря на использование окрашенных крышек.

На сегодняшний день учёные не определили безопасный для здоровья уровень потребления микропластика. Однако обеспокоенность его влиянием на организм растёт. Предыдущие работы подтвердили присутствие пластиковых частиц в человеческих тканях, включая все внутренние органы и даже мозг. Согласно данным токсиколога Мэттью Кампена, в мозге взрослого человека может содержаться от пяти до десяти граммов пластика. Более того, у пациентов с деменцией его концентрация оказалась в десять раз выше, чем у здоровых людей.

Исследователи из ANSES отмечают, что снизить уровень загрязнения можно довольно простым способом. Продувка крышек воздухом с последующим ополаскиванием водой и спиртом позволяет уменьшить количество попадающих в напиток частиц микропластика на 60%.