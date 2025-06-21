Вероятная причина такого решения — экономия на производстве.

Видеокарты AMD следующего поколения, которые, по слухам, выйдут в 2026 году под новым названием UDNA, получат поддержку стандарта HDMI 2.2. Однако, по данным инсайдера Kepler_L2, компания не будет использовать все его возможности в графических процессорах с кодовым именем GFX13.

Сообщается, что пропускная способность интерфейса в новых видеокартах будет ограничена 80 Гбит/с. При этом максимальный потенциал стандарта HDMI 2.2, известный как Ultra96, достигает 96 Гбит/с. Такое ограничение, предположительно, связано с отказом от использования технологии Fixed Rate Link, которая и обеспечивает пиковую скорость. Вероятная причина такого решения — экономия на производстве.

Для большинства пользователей это ограничение останется незамеченным. Однако полная пропускная способность в 96 Гбит/с позволяет передавать видеосигнал без сжатия в сверхвысоких разрешениях — например, 4K при 480 Гц или 8K при 240 Гц. Потеря данной возможности может оказаться существенной для узкоспециализированных профессиональных задач, но вряд ли затронет геймеров.

Новая архитектура UDNA (Unified DNA) придёт на смену RDNA и, как подтвердили в AMD, объединит разработки для игровых видеокарт и ускорителей для центров обработки данных (CDNA). Компания рассчитывает, что это упростит разработчикам оптимизацию программного обеспечения под разные задачи. По слухам, графика на базе UDNA также будет использоваться в игровой консоли Sony PlayStation 6.