В компании подчёркивают, что такая очистка теперь станет регулярной практикой.

Microsoft начинает масштабную очистку Центра обновления Windows 11 от устаревших драйверов. По заявлению компании, эта мера призвана повысить безопасность и совместимость операционной системы, а также гарантировать, что пользователи получают только оптимизированный набор драйверов.

Процесс будет проходить поэтапно. На первом этапе удалению подлежат только те драйверы, для которых в Центре обновления уже существуют современные аналоги. В техническом плане Microsoft просто будет «деактивировать» старые драйверы, лишая их аудитории для распространения. После этого у партнёров-разработчиков будет шесть месяцев на то, чтобы высказать свои возражения. Если за этот период замечаний не поступит, драйверы будут удалены из системы окончательно. При необходимости партнёр сможет запросить повторную публикацию, но для этого потребуется предоставить Microsoft веское обоснование.

В Microsoft подчёркивают, что такая очистка станет регулярной практикой. Нужно понимать, что текущий этап затрагивает только драйверы с готовой заменой, а в будущем компания планирует расширить критерии удаления. Microsoft также заверила, что будет заблаговременно информировать партнёров о каждом новом этапе, чтобы обеспечить прозрачность процесса, и порекомендовала разработчикам оборудования проверить свои пакеты драйверов во избежание неожиданностей.