Также в контекстное меню добавили возможность отправлять файлы напрямую в совместимые приложения.

Microsoft представила новую тестовую сборку Windows 11 под номером 27881 для участников программы Insider. Обновление принесло несколько заметных функциональных улучшений, включая базовый редактор изображений, а также исправило критические ошибки в работе меню «Пуск» и «Проводник».

Ключевым нововведением стала интеграция простого редактора изображений напрямую в системный интерфейс «Поделиться». Кроме того, расширились возможности специальных функций: голосовой ввод теперь позволяет отключать фильтрацию ненормативной лексики, а «Экранный диктор» научился сохранять последние 500 произнесённых фраз в виде текстовой расшифровки.

Среди других изменений — переработанное меню специальных возможностей и новый индикатор на панели задач для приложений, требующих внимания. Также в контекстное меню добавили возможность отправлять файлы напрямую в совместимые приложения. Важно понимать, что значительная часть апдейта посвящена повышению стабильности системы.

Ключевые исправления в сборке:

Меню «Пуск». Устранены периодические сбои и отказы в запуске меню.

«Проводник». Исправлен сбой, который возникал при сенсорном нажатии на кнопку «Вид».

Отображение текста. Устранена ошибка, из-за которой часть системного текста, включая диспетчер задач, отображалась некорректными символами.

Безопасный режим. Решена проблема, мешавшая загрузке в безопасном режиме.

Панель задач. Восстановлена работа сочетания клавиш WIN + CTRL + <номер> для переключения между окнами приложений.

Центр обновления. Исправлена ошибка, которая не позволяла переключать «активные часы» с ручного на автоматический режим.

Чистая установка. Система больше не создаёт пустую папку Windows.old после чистой установки.

Редактор групповой политики. Исправлена ошибка «Административные шаблоны».

Сенсорная клавиатура. Устранена проблема, когда при вводе пароля мог вставиться случайный символ.

В целом, обновление 27881 не только добавляет полезные функции, но и решает множество накопившихся проблем, делая работу в Windows 11 более стабильной. Microsoft отдельно предупреждает, что в этой сборке временно не работает опция сброса ПК к заводским настройкам.