Microsoft представила новую тестовую сборку Windows 11 под номером 27881 для участников программы Insider. Обновление принесло несколько заметных функциональных улучшений, включая базовый редактор изображений, а также исправило критические ошибки в работе меню «Пуск» и «Проводник».
Ключевым нововведением стала интеграция простого редактора изображений напрямую в системный интерфейс «Поделиться». Кроме того, расширились возможности специальных функций: голосовой ввод теперь позволяет отключать фильтрацию ненормативной лексики, а «Экранный диктор» научился сохранять последние 500 произнесённых фраз в виде текстовой расшифровки.
Среди других изменений — переработанное меню специальных возможностей и новый индикатор на панели задач для приложений, требующих внимания. Также в контекстное меню добавили возможность отправлять файлы напрямую в совместимые приложения. Важно понимать, что значительная часть апдейта посвящена повышению стабильности системы.
Ключевые исправления в сборке:
- Меню «Пуск». Устранены периодические сбои и отказы в запуске меню.
- «Проводник». Исправлен сбой, который возникал при сенсорном нажатии на кнопку «Вид».
- Отображение текста. Устранена ошибка, из-за которой часть системного текста, включая диспетчер задач, отображалась некорректными символами.
- Безопасный режим. Решена проблема, мешавшая загрузке в безопасном режиме.
- Панель задач. Восстановлена работа сочетания клавиш WIN + CTRL + <номер> для переключения между окнами приложений.
- Центр обновления. Исправлена ошибка, которая не позволяла переключать «активные часы» с ручного на автоматический режим.
- Чистая установка. Система больше не создаёт пустую папку Windows.old после чистой установки.
- Редактор групповой политики. Исправлена ошибка «Административные шаблоны».
- Сенсорная клавиатура. Устранена проблема, когда при вводе пароля мог вставиться случайный символ.