Успешное завершение тестов указывает на полную готовность носителя к первому полёту.

Китайская частная компания Landspace провела ключевые испытания первой ступени своей многоразовой ракеты Zhuque-3. Успешные тесты, прошедшие на космодроме Цзюцюань, стали важным шагом в подготовке к первому орбитальному запуску носителя.

В ходе испытаний девять метановых двигателей Tianque-12A, установленных на ступени из нержавеющей стали, синхронно проработали 45 секунд. Суммарная тяга силовой установки составила 7542 кН. Как заявили в Landspace, успешное завершение тестов указывает на полную готовность носителя к первому полёту.

Landspace — одна из нескольких китайских компаний, стремящихся повторить успех SpaceX в создании многоразовых носителей. Так, компания Space Pioneer в апреле 2023 года стала первым в стране частником, успешно вышедшим на орбиту с первой попытки.

Первый орбитальный запуск Zhuque-3 запланирован на третий квартал этого года. В ходе миссии ракета выведет на орбиту прототип многоразового грузового корабля Haolong. Успешное завершение запуска крайне важно для компании, поскольку её первая ракета Zhuque-1 в 2018 году потерпела неудачу. При этом в июле 2023 года Landspace уже добилась значимого успеха: её ракета Zhuque-2 стала первым в мире метановым носителем, достигшим орбиты.

Zhuque-3, названная в честь алой птицы из китайской мифологии, имеет высоту около 66 метров, а её стартовая масса составляет 570 тонн.