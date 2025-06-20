Все тесты проводились в среде Linux с использованием слоя совместимости Proton.

Любитель пользовательских модификаций смог заставить работать новую технологию AMD FSR 4 на видеокарте Radeon RX 7900 XTX, которая официально её не поддерживает. Он использовал программную лазейку в свежем драйвере Mesa для Linux, чтобы задействовать технологию на аппаратно несовместимом чипе.

Тесты в Cyberpunk 2077 показали, что в разрешении 4K с новой технологией апскейлинга карта выдаёт 56 кадров в секунду. Это заметно уступает возможностям FSR 3 (85 кадров/с), но всё же лучше показателя производительности в режиме нативного рендера (42 кадров/с). Сам энтузиаст считает, что существенное улучшение качества картинки и чёткости в движении оправдывает такое падение частоты кадров.

Проблема в том, что FSR 4 требует поддержки вычислений формата FP8, которые работают только с новыми картами на базе архитектуры RDNA 4. В обновлённом драйвере Mesa для Linux появилась эмуляция FP8 через более старый формат FP16, который как раз поддерживают чипы RDNA 3. Затем с помощью программы Optiscaler энтузиаст смог внедрить технологию в игры.

Все тесты он проводил в среде Linux с использованием слоя совместимости Proton — соответственно, о показателях производительности в среде Windows пока можно только догадываться. К тому же, эффективность такого подхода заметно падает на более низких разрешениях. Наконец, нужно понимать, что AMD вряд ли когда-нибудь решится добавить поддержку FSR 4 для старых видеокарт: официально производитель не единожды заявлял о её аппаратной несовместимости с предыдущими линейками GPU.