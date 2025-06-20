Стартап может выйти на прибыльность в 2027 году — на два года раньше OpenAI.

Илон Маск назвал «ерундой» сообщения о колоссальных расходах его ИИ-стартапа xAI. По сведениям журналистов, в 2025 году компания планирует потратить около $13 млрд, что составляет более миллиарда в месяц.

Причиной предполагаемых трат стало создание мощной инфраструктуры для поддержания конкуренции с лидерами отрасли, среди которых есть и OpenAI. Один из вычислительных центров xAI в Мемфисе уже оснащён 200 тыс. графических процессоров Nvidia Hopper. В планах Маска — дальнейшее оснащение суперкомпьютера до более чем миллиона процессоров, на что может уйти от $50 млрд до $62,5 млрд инвестиций.

В публикации также утверждается, что из $14 млрд, привлечённых компанией с 2023 года, к началу второго квартала 2025-го почти ничего не останется. Для покрытия расходов xAI завершит привлечение капитала от акционеров на $4,3 млрд и планирует получить ещё $6,4 млрд в следующем году. Кроме того, Morgan Stanley помогает стартапу с организацией долгового финансирования на $5 млрд, которые пойдут на развитие дата-центров.

Сам Илон Маск отреагировал на все опубликованные слухи касательно трат xAi сдержанно, что для него нетипично. Прежде на похожие сообщения (например, о поиске нового гендиректора для Tesla) он реагировал гораздо резче.

Несмотря на сведения о высоких расходах, оценка xAI в первом квартале 2025 года достигла $80 млрд, значительно превысив показатель конца 2024-го в $51 млрд. Такая динамика привлекает внимание крупных инвесторов, включая Andreessen Horowitz и Sequoia Capital. По самым оптимистичным прогнозам, стартап может выйти на прибыльность в 2027 году — на два года раньше, чем это ожидается от OpenAI.