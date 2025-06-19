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Oppo выпустила глобальную версию смартфона Reno 14 5G на базе MediaTek Dimensity 8350
Стоимость аппарата пока не объявлена, продажи в Японии стартуют 17 июля.

Компания Oppo выводит на международный рынок смартфон Reno 14 5G, ранее представленный только в Китае. Ключевыми особенностями аппарата стали ёмкий аккумулятор, мощный чипсет и продвинутая система камер.

Устройство оснащено 6,6-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5K (2760 x 1256 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит. Дисплей защищён стеклом Gorilla Glass 7i, а сам корпус имеет защиту от воды и пыли по стандартам IP68/IP69.

Система камер — одна из самых сильных сторон этой модели. Спереди расположена 50-мегапиксельная селфи-камера с автофокусом, способная записывать видео в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду. На задней панели находится основной блок из трёх сенсоров: главный — Sony LYT 600 на 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный — 8 Мп и телеобъектив — 50 Мп с оптическим зумом 3.5x и стабилизацией.

За производительность устройства отвечает чипсет MediaTek Dimensity 8350, дополненный оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 3.1. Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы, а поддержка быстрой проводной зарядки на 80 Вт позволяет быстро восполнить заряд. К сожалению, беспроводная зарядка в этой модели не предусмотрена.

Смартфон работает под управлением ColorOS 15, основанной на Android 15, и оснащён системой охлаждения с испарительной камерой, что делает его использование ещё более комфортным.

Стоимость Oppo Reno 14 5G пока не объявлена. Продажи в Японии стартуют 17 июля. Аппарат будет доступен в двух цветах: зелёном (Luminous Green) и белом (Opal White).

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#смартфоны #oppo #oppo reno 14 5g
Источник: gizmochina.com
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