В прошлом году компания сократила 15 тысяч рабочих мест.

Компания Intel готовится к новому этапу сокращений, планируя уволить до 10 тысяч сотрудников на своих заводах. Увольнения, которые начнутся в июле, затронут от 15% до 20% всего производственного персонала и станут частью масштабной реструктуризации.

Как говорится во внутреннем документе компании, это «трудные, но необходимые меры» для решения финансовых проблем. В отличие от прошлогодних увольнений, на этот раз компания не будет предлагать сотрудникам программы добровольного ухода. Решения о том, кого сокращать, будут приниматься на основе результатов работы, пересмотра инвестиций в проекты и изменения приоритетов.

Это уже вторая волна масштабных увольнений в Intel после сокращения 15 тысяч рабочих мест в 2024 году. Компания пытается справиться с затяжным падением продаж, жёсткой конкуренцией на рынках ПК и ЦОД, а также с упущенными возможностями в сфере производства ИИ-чипов. По итогам первого квартала 2025 года Intel отчиталась об убытке в размере $821 млн.

Сокращения в первую очередь затронут производственное подразделение, включая как техников на сборочных линиях, так и исследователей. При этом ключевые специалисты, такие как инженеры по передовым техпроцессам или операторы критически важного литографического оборудования, скорее всего, сохранят свои места.

Реструктуризация проходит на фоне неопределённости с государственными субсидиями. Тут важно напомнить, что Intel ранее получила $1 млрд инвестиций по федеральному закону CHIPS Act, но дальнейшее финансирование программы находится под вопросом. Новый генеральный директор Лип-Бу Тан, возглавивший компанию в марте, неоднократно указывал на необходимость оптимизации. В одном из своих обращений он так и заявил: «Я твёрдо верю, что достойные лидеры достигают большего с меньшим количеством людей».