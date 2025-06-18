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apprenticebase
Скандальная система слежения Recall для Windows 11 получит функцию экспорта данных
Но – только в ЕС. Microsoft пошла на этот шаг из-за требований местного законодательства о защите персональных данных.

Microsoft начала тестировать новую функцию для своей системы слежения Recall в Windows 11 — у пользователей из Европейской экономической зоны появится возможность экспортировать все сохранённые снимки экрана. Компания пошла на этот шаг из-за требований местного законодательства о защите персональных данных.

Новая программная «фишка» появилась в предварительной сборке Windows 11 (KB5060816) для участников программы Windows Insider. Очевидцы сообщают, что процесс экспорта намеренно усложнён якобы из соображений безопасности. Для расшифровки снимков используется специальный код, который система показывает пользователю только один раз при первичной настройке. Восстановить упомянутый код невозможно. В случае его утери единственным выходом будет полный сброс Recall, удаление всех данных и получение нового кода.

В руководстве Microsoft прописано, что пользователи Windows 11 смогут выбирать, за какой период выгружать данные: за последние семь дней, месяц или за всё время с момента активации функции. Также предусмотрена возможность настроить автоматический экспорт будущих снимков. Все выгружаемые файлы изначально являются зашифрованными. Поэтому для просмотра скриншотов рабочей среды пользователя потребуется ввести тот самый экспортный код, который система выдаёт пользователю только один раз. В случае его утери доступ к уже выгруженным файлам будет навсегда потерян. 

Для корпоративных пользователей системные администраторы смогут управлять этой функцией через новую групповую политику AllowRecallExport. На управляемых устройствах экспорт по умолчанию отключён, и активировать его может только сам сотрудник.

Напомним, функция Recall практически сразу после анонса попала под шквал критики от неравнодушных пользователей и профильных специалистов. Система делает снимки экрана каждые несколько секунд, фиксируя практически все действия пользователя. Многие эксперты и разработчики назвали её серьёзной угрозой для конфиденциальности информации пользователя, а отдельные специалисты в области безопасности и вовсе считают сам факт внедрения Recall попыткой Microsoft превратить ПК в инструмент для сбора информации.

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#microsoft #windows 11 #программное обеспечение #операционные системы
Источник: techspot.com
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