Проект открывает новые возможности для ремонта и модификации культовых приставок.

Итальянский инженер Лорентио Бродеско воссоздал материнскую плату для оригинальной PlayStation. Его кастомная плата nsOne позволяет устанавливать оригинальные чипы от старой консоли и запускать игры напрямую, без программной или аппаратной эмуляции. Этот проект открывает новые возможности для ремонта и модификации культовых приставок.

Для создания nsOne инженеру потребовалось несколько месяцев. Он аккуратно сошлифовывал слои оригинальной платы, чтобы отследить все электрические соединения, изучил её архитектуру и на основе этих данных спроектировал новую печатную плату. На неё можно установить оригинальные процессор, графический чип, ОЗУ и другие компоненты PlayStation 1. Бродеско уже запустил кампанию на Kickstarter, где предлагает как пустые платы для самостоятельной пайки, так и полностью собранные устройства.

Главная цель подобных любительских проектов — сохранение старого оборудования, для которого производители давно перестали выпускать запчасти. Разработка Бродеско имеет и более амбициозную конечную цель: создание портативной PlayStation 1, способной запускать игры нативно. Существующие портативные решения с поддержкой игр от оригинальной PS1, разумеется, используют программную эмуляцию.

Подход инженера кардинально отличается от других способов запуска ретро-игр. Ведь в случае с той же PlayStation Plus подписчики могут играть в некоторые классические хиты через программную эмуляцию, которая позволяет повышать разрешение картинки. А вот nsOne — это 100% натив без каких-либо условностей.