Исследование основано на анализе «триллионов анонимных сигналов» Microsoft 365.

По данным нового исследования Microsoft, большинство сотрудников IT-компаний в настоящее время работает в режиме постоянных переработок, которые распространяются и на выходные дни. Это негативно сказывается на их производительности, и искусственный интеллект здесь может как исправить ситуацию, так и усугубить её.

Исследование Microsoft, основанное на анализе «триллионов анонимных сигналов» облачного сервиса Microsoft 365, показывает, что рабочий день часто начинается в 6 утра и заканчивается после 8 вечера. Утром 40% сотрудников проверяют почту, а самые продуктивные часы тратятся на совещания. Вечером работа не прекращается: число встреч после 20:00 выросло на 16% за год, а к 10 вечера почти треть активных пользователей всё ещё проверяет почту.

Режим тотальных переработок предсказуемо сказывается на людях: почти половина сотрудников и более половины руководителей описывают свою работу как «хаотичную и фрагментированную». В документе по результатам исследования говорится, что средний пользователь Microsoft 365 получает 117 писем и 153 сообщения в Teams ежедневно. Это означает, что его отвлекают от задач в среднем каждые две минуты.

Выходные также не приносят отдыха. Около 20% работников просматривают почту в субботу и воскресенье утром, а более 5% продолжают работать с письмами вечером в воскресенье.

Выходом из этой ситуации Microsoft видит повсеместное внедрение вспомогательных систем на базе искусственного интеллекта. Компания рекомендует внедрять ИИ-агентов для автоматизации рутинных задач, дабы реальные работники могли концентрироваться на так называемых 20% усилий, которые «дают 80% результата». Также предлагается переходить от жёстких организационных структур к гибким командам, чью работу дополняет ИИ. В отчёте неоднократно подчёркивается, что именно ИИ-ассистенты могут решить проблему переработок.

Выводы Microsoft подтверждаются и другими исследованиями. В одном из них, например, говорится, что наиболее продуктивные сотрудники работают 75 минут, а затем отдыхают 33 минуты. В той же отчёте по исследованию утверждалось, что работа в офисе, где есть естественные перерывы на общение и не только, по эффективности может быть намного лучше «удалёнки».