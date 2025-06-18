Формально такие действия не затрагивают прошивку самой консоли, но Nintendo это не волнует.

Новая гибридная консоль Nintendo Switch 2, помимо технических улучшений, получила усиленную защиту от пиратства. Пользователи, попытавшиеся обойти её с помощью инструментов для моддинга, уже столкнулись с блокировками своих устройств со стороны Nintendo.

Причиной блокировок стало использование картриджа Mig Switch (также известного как Mig Flash). Это перепрограммируемый носитель, который позволяет запускать на консоли резервные копии игр, или ROM-файлы, с карты microSD. Nintendo расценивает использование даже легально созданных бэкапов как нарушение правил и блокирует пользователей, хотя формально такие действия не затрагивают прошивку самой консоли.

Судя по сообщениям от пострадавших пользователей, блокировке подвергается в первую очередь само устройство, а не учётная запись. Забаненная консоль полностью теряет доступ ко всем сетевым функциям: мультиплееру, цифровому магазину eShop, облачным сохранениям и даже к приложению YouTube.

Консоль вышла 5 июня 2025 года, и пока неясно, снимет ли Nintendo в будущем блокировки или эта мера станет постоянной. Очевидно одно: компания заняла жёсткую позицию, и теперь использование любых инструментов для моддинга на новой Switch 2 стало на порядок рискованнее.