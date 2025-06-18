Sony, как и Microsoft, тоже готовится к выпуску полноценного портативного игрового устройства.

Новые консоли Xbox станут более открытыми для пользователей и будут работать на эксклюзивных чипах AMD. Как пояснила президент Xbox Сара Бонд, компания готовит консоли нового поколения, которые обеспечат поддержку сторонних цифровых магазинов и сохранят полную обратную совместимость. Это партнёрство также указывает на активную разработку официального портативного устройства Xbox.

Сотрудничество с AMD, которая поставляла чипы для всех консолей Xbox начиная с модели Xbox 360, само по себе не новость. Однако теперь речь идёт не о готовых решениях, как в портативных ПК ROG Ally, а о совместной разработке нескольких кастомных процессоров. По словам Бонд, эти чипы создаются для разных устройств — как для стационарных, так и для портативных. Они будут оснащены графикой нового поколения и получат функции на базе искусственного интеллекта.

Тут важно понимать, что Сара Бонд не назвала Steam или Epic Games напрямую, она заявила о создании платформы, поддерживающей разные магазины и устройства. Эта стратегия выглядит как развитие идей, заложенных в портативных игровых ПК на Windows.

Новые данные опровергают слухи о том, что Microsoft отказалась от планов по выпуску собственного портативного устройства в пользу поддержки сторонних производителей. Разработка сразу нескольких уникальных чипсетов совместно с AMD даёт основания полагать, что как минимум один из них предназначен именно для официальной портативной консоли Xbox с полноценной обратной совместимостью.

Стоит отметить, что AMD также сотрудничает с Sony в создании процессора для PlayStation 6 на базе архитектур Zen 6 и RDNA. Пока неизвестно, будет ли Microsoft использовать те же технологии. По слухам, Sony, как и Microsoft, тоже готовит к выпуску портативное устройство в дополнение к своей основной консоли нового поколения.