Данное решение стало прямой реакцией на недавние инциденты в вопросе обхода санкций.

Власти Тайваня ввели масштабные экспортные ограничения против китайских технологических гигантов Huawei и SMIC. Обе компании были внесены в специальный список организаций, поставки которым «могут угрожать национальной безопасности». Для понимания серьёзности этого шага, в том же списке находятся подсанкционные структуры из Ирана и России.

Теперь любая тайваньская компания, желающая поставлять товары или технологии Huawei и SMIC, обязана получить специальное разрешение от властей. Официально заявлено, что главная цель этих мер — предотвратить передачу чувствительных технологий, которые могут быть использованы в военных целях.

Данное решение стало прямой реакцией на недавние инциденты в вопросе обхода санкций. Предположительно, Huawei использовала подставные компании, чтобы обойти установленные США запреты и заказать у тайваньской TSMC производство двух миллионов передовых ИИ-чипов Ascend 910. Обновлённый список был опубликован как раз для того, чтобы закрыть подобные лазейки.

Новые ограничения затронут не только TSMC, но и всю полупроводниковую экосистему острова, включая таких крупных игроков, как UMC, ASE и Nanya Technology. Этот шаг наносит серьёзный удар по планам Китая достичь технологической самодостаточности, потенциально отрезая его компании от компонентов и экспертизы для разработки ИИ-процессоров нового поколения.

На данный момент ни Huawei, ни SMIC публично не прокомментировали своё включение в список. Описанный шаг Тайваня сигнализирует о его более тесном сближении с западными режимами экспортного контроля на фоне усиливающегося технологического противостояния с Китаем.