Поддержка PlayStation 5 остаётся в приоритете.

Руководитель студийного подразделения Sony Interactive Entertainment Хермен Хюльст подтвердил, что компания сохранит взвешенный подход в вопросе выпуска своих игр на ПК. В отличие от Microsoft, которая выпускает проекты одновременно на консолях и компьютерах, Sony продолжит выдерживать окно эксклюзивности для своих главных проектов, таких как God of War и Spider-Man.

Основная цель такой стратегии — продвижение консоли PlayStation 5. Руководство Sony до сих пор считает, что эксклюзивные игры должны в первую очередь демонстрировать возможности основной её платформы и стимулировать её продажи. Перенос на ПК происходит позже, когда компания считает это целесообразным для расширения аудитории без ущерба для бренда PlayStation.

При этом Sony постепенно сокращает сроки выхода игр на ПК. Например, Stellar Blade, появившаяся на PS5 в апреле 2024 года, уже вышла на компьютерах. По словам бывшего руководителя PlayStation Сюхэя Ёсиды, такой подход позволяет компании буквально «печатать деньги». В 2023 году Sony прогнозировала рост выручки от продаж на ПК почти на полмиллиарда долларов.

Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Хидэаки Нисино заявил, что компания уверена в своей текущей стратегии и не видит острой необходимости её менять, несмотря на действия конкурентов. Здоровая конкуренция, по его словам, лишь стимулирует инновации в индустрии.

В будущем Sony намерена активнее развивать направление игр-сервисов и рынок ПК в целом. Однако её крупнейшие проекты по-прежнему будут выходить сначала на PlayStation. Такой подход призван укрепить статус консоли как основной площадки для знакомства с флагманскими играми до их появления на других платформах.