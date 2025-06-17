Выход новой линейки ожидается не раньше следующего года.

В Сети появились данные от авторитетного инсайдера о характеристиках будущих настольных процессоров Intel Nova Lake-S. Согласно утечке, флагманская модель линейки может получить 52 ядра: 16 производительных (P-cores), 32 эффективных (E-cores) и 4 ядра с низким энергопотреблением (LP-cores).

Важной особенностью серии, как и в случае с Arrow Lake, станет отсутствие технологии Hyper-Threading. Таким образом, число потоков будет соответствовать количеству физических ядер.

Помимо флагмана, Intel предположительно готовит и другие модели. В их числе версия Core Ultra 7 (14P+24E), три варианта Core Ultra 5 (8P+16E, 8P+12E, 6P+8E) и две модели Core Ultra 3 (4P+8E, 4P+4E). Инсайдер отмечает, что все настольные чипы планируют оснастить четырьмя LP-ядрами, которые, вероятно, разместят на отдельном кристалле. При этом не все упомянутые конфигурации процессоров могут в итоге появиться на потребительском рынке.

Выход линейки Nova Lake-S ожидается не раньше следующего года. Сначала, в четвёртом квартале текущего года, Intel планирует выпустить обновление серии Arrow Lake-S. Новое поколение процессоров, по слухам, снова потребует смены сокета.