На это у компании ушло шесть лет — платформа дебютировала в 2019 году.

По данным исследовательской компании Canalys, Huawei преодолела рубеж в 100 млн проданных смартфонов под управлением собственной операционной системы HarmonyOS. Этот показатель был достигнут через шесть лет после запуска платформы в 2019 году.

Успехи компании не ограничиваются только смартфонами: экосистема HarmonyOS растёт и в других сегментах. По данным отчёта, Huawei также поставила 21 млн планшетов на HarmonyOS, причём 10,5 млн из них — только за 2025 год. Кроме того, на внутреннем рынке Китая компания реализовала 4,2 млн персональных компьютеров, 3,2 млн из которых составили ноутбуки.

Операционная система была впервые представлена в 2019 году, а к середине 2021-го её начали массово устанавливать на потребительские устройства. Сейчас HarmonyOS стала основой для всей экосистемы Huawei, включая носимую электронику, аудиоустройства и технику для умного дома.

В этом году компания готовится выпустить следующую крупную версию — HarmonyOS 6.0. Ожидается, что основной упор в ней будет сделан на функциях с использованием искусственного интеллекта и распределённой архитектуре. Как отмечают в Canalys, эти шаги, а также полный контроль над ПО и оборудованием позволяют Huawei позиционировать HarmonyOS как долгосрочную альтернативу глобальным платформам на внутреннем рынке.