Он построен на архитектуре Bartlett Lake-S и содержит только производительные P-ядра.

В рекламных материалах Intel был замечен новый бюджетный процессор Core 5 120F. Он предназначен для сокета LGA 1700 и построен на архитектуре Bartlett Lake-S, анонсированной несколько месяцев назад. Отсутствие в названии приставки Ultra указывает, что чип не относится к новейшей линейке Arrow Lake.

По данным утечки, Core 5 120F получит шесть производительных P-ядер без добавления энергоэффективных E-ядер. Тактовая частота составит 2,5 ГГц в базе с возможностью ускорения до 4,5 ГГц. Эти характеристики почти полностью повторяют модель Core i5-12400F, но за исключением увеличенной на 100 МГц пиковой частоты. Процессор сохранит поддержку памяти DDR4 и DDR5-4800 объёмом до 192 ГБ и теплопакет на уровне 65 Вт.

Изначально предполагалось, что чипы Bartlett Lake-S нацелены только на корпоративный сегмент и встраиваемые системы, где важны долговечность платформы и низкая стоимость покупки. В отличие от процессоров Arrow Lake-S, требующих новых материнских плат, Bartlett Lake-S совместимы с уже существующими платами на сокете LGA 1700 и поддерживают более доступную память DDR4.

Intel пока официально не анонсировала настольную серию Core 100, поэтому точное количество моделей в линейке неизвестно. Индекс «F» в названии процессора традиционно указывает на отсутствие встроенного графического ядра.