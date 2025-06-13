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apprenticebase
Британская Helix представила гибридную силовую установку для самолётов
Новая архитектура позволит сократить расход топлива на коротких маршрутах на 90%.

Британский разработчик электромоторов Helix представил концепцию, способную сократить расход топлива на ближнемагистральных авиарейсах до 90%. Проект объединяет гибридную электрическую схему, лёгкие двигатели и вентиляторы в кольцевом обтекателе, что, по расчётам, снижает потребление горючего до 23,8 кг за полёт.

Концепция нацелена на рейсы дальностью до 250 морских миль (около 460 км) — сегмент, который составляет более четверти мирового авиатрафика. Именно на таких коротких маршрутах остро стоит проблема топливной эффективности, которая усугубится с переходом на более дорогое экологичное топливо (SAF).

В Helix отмечают, что полностью электрические самолёты ограничены дальностью полёта из-за ёмкости батарей. Поэтому компания предлагает гибридную схему: компактный генератор подзаряжает аккумуляторы в полёте, а взлёт и посадка проходят на электротяге. Это позволяет увеличить дальность до 250 миль (около 460 км) при расходе 59,5 кг топлива — на 75% меньше, чем у обычных самолётов.

Дальнейшая экономия достигается за счёт снижения массы силовой установки. Использование фирменных лёгких моторов Helix позволяет установить больше аккумуляторов, что сокращает потребление топлива ещё на 15,7%. Финальный шаг — переход от винтов к более эффективным вентиляторам в кольцевом обтекателе. Несмотря на небольшое увеличение массы, они требуют на 25% меньше мощности от двигателя для создания той же тяги.

Сочетание этих решений — гибридной схемы, лёгких моторов и эффективных вентиляторов — и позволяет довести расход топлива до итоговых 23,8 кг на рейс. В компании подчёркивают, что проект основан на уже доступных технологиях. 

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#авиация #исследования #гибриды
Источник: interestingengineering.com
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