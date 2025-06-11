Ценник стартует от 480 долларов в эквиваленте за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Компания Vivo представила в Индии новую модель смартфона — T4 Ultra 5G. Ключевые особенности устройства — камера с сильным оптическим приближением, производительный процессор MediaTek Dimensity 9300+ и яркий OLED-экран с закруглёнными гранями.

Смартфон оснащён 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5К (2800 x 1260 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Для защиты глаз предусмотрена технология высокочастотного ШИМ-затемнения (2160 Гц), которая снижает мерцание экрана на низкой яркости. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей, а за защиту отвечает стекло Schott Xensation α. Корпус защищён от пыли и брызг по стандарту IP64.

За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 9300+, который работает вместе с быстрой оперативной памятью LPDDR5 и накопителем UFS 3.1. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 90 Вт и функцию обратной зарядки для других устройств.

Тыльная камера состоит из трёх модулей. Основной — 50-мегапиксельный сенсор Sony с оптической стабилизацией, дополненный сверхширокоугольным объективом на 8 Мп. Главной же особенностью стал 50-мегапиксельный телеобъектив с так называемой перископической конструкцией. Внутри него система призм преломляет свет под прямым углом, что позволяет разместить оптику поперёк корпуса. Такое решение обеспечивает трёхкратный оптический зум без потери качества, не увеличивая при этом толщину самого смартфона.

Смартфон работает под управлением Android 15 с оболочкой Funtouch OS 15. В Индии стоимость устройства начинается от 39 999 рупий (около 480 долларов) за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Продажи стартуют 18 июня.