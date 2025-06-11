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Anbernic выпустила ретро-консоль RG35XX Pro с двумя аналоговыми стиками за $45
Устройство оснащено 1 ГБ оперативной памяти, 4-ядерным процессором и даже функцией вибрации.

Компания Anbernic выпустила новую портативную консоль RG35XX Pro, предназначенную для запуска ретро-игр. Ключевым отличием от предыдущих моделей серии стало появление двух аналоговых стиков, что улучшает управление в 3D-играх. Устройство уже доступно для заказа по всему миру.

Консоль оснащена 3,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 640×480 пикселей. За производительность отвечает четырёхъядерный процессор Allwinner H700 и 1 ГБ оперативной памяти. Для хранения игр в комплекте идёт карта microSD на 64 ГБ, но поддерживаются накопители объёмом до 512 ГБ. Вес устройства составляет 191 грамм.

Основная функция RG35XX Pro — запуск игр с множества классических платформ, таких как PSP, PS1, Dreamcast и других консолей прошлых поколений. Помимо стандартной крестовины и кнопок, управление облегчают два аналоговых стика и блок триггеров и бамперов L1/R1 и L2/R2. Функция вибрации тоже имеется.

Устройство поддерживает подключение по Wi-Fi и Bluetooth, что также позволяет использовать беспроводные геймпады. Производитель установил разъём Micro HDMI для вывода изображения на телевизор или монитор. Встроенный аккумулятор ёмкостью 3200 мА·ч обеспечивает, по заявлению Anbernic, до 7 часов игры. Устройство заряжается через порт USB-C.

Стоимость базовой версии с картой на 64 ГБ на официальном сайте Anbernic составляет 45 долларов в рамках стартовой акции, которая продлится до 13 июня. Позже цена поднимется до 50 долларов. Также доступны комплекты с картами на 128 ГБ и 256 ГБ по цене 60 и 75 долларов соответственно. Консоль предлагается в трёх цветах: чёрном, белом и прозрачно-бирюзовом.

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#консоли #anbernic #rg35xx pro
Источник: gizmochina.com
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