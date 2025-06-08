Это случится только в текущем году, а выпуск дискет, к слову, был полностью свёрнут ещё в 2011-м.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) готовится к масштабной модернизации систем управления воздушным движением. По словам главы ведомства Криса Рошело, главная цель — полностью заменить устаревшую инфраструктуру, включая дискеты и бумажные бланки, на которых от руки или с помощью принтера фиксируют данные о рейсе.

Необходимость обновления назрела давно. Проведённая в 2023 году проверка FAA показала, что более трети систем управления полётами в США находятся в неудовлетворительном состоянии и начинают выходить из строя. Вся авиационная отрасль страны, от профсоюзов до производителей, требует скорейшей модернизации. Для этого было создано объединение Modern Skies, которое в своей телерекламе (ролик прикреплён к этой заметке) иронично напоминало, что технологии 80-х всё ещё управляют небом.

Принято считать, что причина долговечности устаревших систем — их высокая надёжность и чрезвычайная сложность замены. Инфраструктуру, созданную в 90-х годах, тщательно сертифицировали по нормам безопасности, и её нельзя просто так отключить для обновления. Министр транспорта Шон Даффи назвал проект важнейшим для Штатов за последние десятилетия. По его оценкам, модернизация займёт четыре года и обойдётся в десятки миллиардов долларов, хотя некоторые эксперты считают этот срок слишком оптимистичным.





Сейчас FAA уже направило в Министерство транспорта США запрос на получение предложений от компаний по обновлению всей системы. Примечательно, что Sony прекратила выпуск дискет ещё в 2011 году. Тем не менее устаревшие операционные системы (вроде упомянутой Windows 95) до сих пор используются по всему миру для управления поездами, банкоматами и другими критически важными объектами из-за высокой стоимости перехода на новое оборудование и бюрократических сложностей.