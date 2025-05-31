Маркер позволит специальным инструментам-анализаторам быстро определить, был ли контент создан нейросетью.

Google делает свой инструмент для генерации видео с помощью искусственного интеллекта Veo 3 доступнее. Теперь он работает в большем числе стран и на новых устройствах, но с важным нововведением – маркировкой контента.

Полный доступ к расширенным возможностям Veo 3 открыт для подписчиков Google AI Ultra (249,99 доллара в месяц). Они смогут пользоваться им как на платформе Flow, предназначенной для создателей ИИ-фильмов на ПК и в вебе, так и в мобильном приложении Gemini. Сервис заработал для Ultra-пользователей в Великобритании, общее число стран достигло 73, и планируется дальнейшее расширение.

Для подписчиков Pro-тарифа в этих регионах Veo 3 теперь также доступен в приложении Gemini, но с ограничениями: им предоставляется пробный пакет из десяти генераций видео и урезанный набор возможностей в Flow.

Google усиливает внимание к прозрачности происхождения контента, созданного искусственным интеллектом. Весь материал, произведённый генеративными ИИ-моделями компании, теперь помечается цифровым водяным знаком SynthID. Маркер позволит специальным инструментам-анализаторам быстро определить, был ли контент создан нейросетью. Неделю назад Google предоставила доступ к детектору SynthID первым тестировщикам, планируя расширить его доступность в ближайшие недели.

Кроме того, все видео, созданные с помощью Veo 3, будут иметь видимую метку. Исключение составят лишь работы Ultra-подписчиков, сделанные в Flow. Это решение отражает стремление чётко обозначать ИИ-контент для борьбы с дезинформацией.