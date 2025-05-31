Это на несколько месяцев раньше обычного, ведь традиционно новые версии ОС появлялись ближе к осени.

Google, похоже, вновь отходит от привычного графика выпуска крупных обновлений Android. Согласно последним сообщениям, публичный релиз Android 16 может состояться уже 3 июня 2025 года. Это на несколько месяцев раньше, чем пользователи и производители привыкли ожидать, ведь традиционно новые версии ОС появлялись ближе к осени.

Google, по-видимому, стремится таким образом предоставить производителям устройств больше времени для адаптации своих фирменных оболочек. Компании вроде Samsung, выпускающей флагманы Galaxy S в начале года, и Xiaomi стремятся оснащать свои новые модели самой актуальной версией Android с первого дня продаж. Более ранний выход Android 16, по идее, предоставит им необходимый запас времени.

Первыми, как и прежде, доступ к свежей операционной системе получат владельцы смартфонов и планшетов Google Pixel. Обновление будет доступно «по воздуху» через стандартное меню настроек. Среди ключевых нововведений Android 16 ожидается возвращение виджетов на экран блокировки, что позволит пользователям быстрее получать нужную информацию. Также обещают улучшенную многозадачность, особенно для складных устройств и планшетов, и новые функции на базе искусственного интеллекта. Некоторые из этих ИИ-возможностей Google уже показывала на недавней конференции I/O.

Стоит отметить, что Google официально пока не объявляла точную дату выхода Android 16. Однако информация о релизе 3 июня активно обсуждается в профильных источниках.